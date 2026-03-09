Класичний Chevrolet Corvette 60-х поїхав після 30 років простою надворі у наметі (відео)

У США змогли повернути до життя колекційний Chevrolet Corvette 1961 року. Спорткар простояв 30 років на вулиці під невеликим тентом.

Спорткар Chevrolet Corvette C1 перестали експлуатувати в 1996 році. Про автомобіль розповіли у відео на Youtube-каналі Hagerty.

Власник Chevrolet Corvette Джуліан придбав спорткар у 1969 році й доволі активно його експлуатував упродовж чверті сторіччя. Утім, у 1996 році вийшла з ладу задня підвіска і американець поставив його в намет у дворі.

Авто зберігади у наметі Фото: скриншот / YouTube

Звісно, тонкий намет не надто захищав від негоди, тому за 30 років лакофарбове покриття кузова облущилося. Оскільки кузов Chevrolet Corvette склопластиковий, то він не заіржавів.

Двигун Chevrolet Corvette C1 відновили без особливих проблем. Після того, як відремонтували підвіску та встановили нові гальма, спорткар поїхав. Усі роботи зайняли три дні.

На Chevrolet Corvette C1 очікує реставрація Фото: скриншот / YouTube

Тепер на Chevrolet Corvette C1 очікує реставрація. Це цінна модель, адже в 1961 році виготовили всього 10 939 таких спорткарів. Їх комплектували 4,6-літровим V8, який у карбюраторному виконанні (як у цьому авто) розвивав від 230 до 270 сил.

