Зелений 900-сильний монстр: представлено найшвидший кросовер Mercedes (фото)

Mercedes-Benz GLS отримав нову заряджену версію. Кросовер здатен розвинути понад 300 км/год та вирізняється оригінальним дизайном.

Тюнінг Mercedes GLS виконали спеціалісти Brabus. Подробиці цікавого проєкту, який назвали Brabus 900 Mean Green, розкрили на сайті німецького ательє.

Потужність двигуна збільшили до 900 сил

Цифрове позначення в назві вказує на збільшену до 900 сил потужність двигуна. Для цього об’єм V8 збільшили до 4,5 л та встановили нові турбіни, колінвал і поршні. Крутний момент зріс до 1250 Н∙м, проте для підвищення ресурсу силового агрегату його обмежили на 1050 Н∙м.

Салон оздобили шкірою, алькантарою і карбоном

Brabus 900 Mean Green здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с, а його максимальна швидкість обмежена на 310 км/год – наразі це найшвидший кросовер Mercedes. Середня витрата пального – 12,8 л/100 км. Крім того, кросовер отримав новий вихлоп та спортивну підвіску.

Відео дня

Важливо

Сімейний суперкар: українці виконали яскравий тюнінг найшвидшого у світі універсала (фото)

Відрізнити новий Mercedes GLS Brabus можна за зміненою решіткою радіатора, карбоновими обвісом, дифузором і спойлером. Також встановлені 24-дюймові ковані диски Monoblock ZV Platinum Edition із широкими шинами 295/35 R20 спереду і 335/30 R20 ззаду.

Для задніх пасажирів встановили монітори

Пакет Mean Green включає зелені колір кузова і внутрішнє оздоблення. Салон обшили шкірою й алькантарою та додали карбонові деталі, а для задніх пасажирів встановили монітори. Ціна Mercedes GLS Brabus Mean Green – 509 867 євро.

До речі, нещодавно презентували оригінального наступника Mercedes V-Class.

Також Фокус розповідав, що в Києві продають Mercedes W124 за $130 000.