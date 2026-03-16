Зеленый 900-сильный монстр: представлен самый быстрый кроссовер Mercedes (фото)
Mercedes-Benz GLS получил новую заряженную версию. Кроссовер способен развить более 300 км/ч и отличается оригинальным дизайном.
Тюнинг Mercedes GLS выполнили специалисты Brabus. Подробности интересного проекта, который назвали Brabus 900 Mean Green, раскрыли на сайте немецкого ателье.
Цифровое обозначение в названии указывает на увеличенную до 900 сил мощность двигателя. Для этого объем V8 увеличили до 4,5 л и установили новые турбины, коленвал и поршни. Крутящий момент вырос до 1250 Н∙м, однако для повышения ресурса силового агрегата его ограничили на 1050 Н∙м.
Brabus 900 Mean Green способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с, а его максимальная скорость ограничена на 310 км/ч — на данный момент это самый быстрый кроссовер Mercedes. Средний расход топлива — 12,8 л/100 км. Кроме того, кроссовер получил новый выхлоп и спортивную подвеску.
Отличить новый Mercedes GLS Brabus можно по измененной решетке радиатора, карбоновому обвесу, диффузору и спойлеру. Также установлены 24-дюймовые кованые диски Monoblock ZV Platinum Edition с широкими шинами 295/35 R20 спереди и 335/30 R20 сзади.
Пакет Mean Green включает зеленые цвет кузова и внутреннюю отделку. Салон обшили кожей и алькантарой и добавили карбоновые детали, а для задних пассажиров установили мониторы. Цена Mercedes GLS Brabus Mean Green — 509 867 евро.
