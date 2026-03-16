Зеленый 900-сильный монстр: представлен самый быстрый кроссовер Mercedes (фото)

Mercedes-Benz GLS получил новую заряженную версию. Кроссовер способен развить более 300 км/ч и отличается оригинальным дизайном.

Тюнинг Mercedes GLS выполнили специалисты Brabus. Подробности интересного проекта, который назвали Brabus 900 Mean Green, раскрыли на сайте немецкого ателье.

Мощность двигателя увеличили до 900 сил

Цифровое обозначение в названии указывает на увеличенную до 900 сил мощность двигателя. Для этого объем V8 увеличили до 4,5 л и установили новые турбины, коленвал и поршни. Крутящий момент вырос до 1250 Н∙м, однако для повышения ресурса силового агрегата его ограничили на 1050 Н∙м.

Салон отделали кожей, алькантарой и карбоном

Brabus 900 Mean Green способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с, а его максимальная скорость ограничена на 310 км/ч — на данный момент это самый быстрый кроссовер Mercedes. Средний расход топлива — 12,8 л/100 км. Кроме того, кроссовер получил новый выхлоп и спортивную подвеску.

Відео дня

Важно

Отличить новый Mercedes GLS Brabus можно по измененной решетке радиатора, карбоновому обвесу, диффузору и спойлеру. Также установлены 24-дюймовые кованые диски Monoblock ZV Platinum Edition с широкими шинами 295/35 R20 спереди и 335/30 R20 сзади.

Для задних пассажиров установили мониторы

Пакет Mean Green включает зеленые цвет кузова и внутреннюю отделку. Салон обшили кожей и алькантарой и добавили карбоновые детали, а для задних пассажиров установили мониторы. Цена Mercedes GLS Brabus Mean Green — 509 867 евро.

