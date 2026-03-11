Неприметный раритет: самый дорогой Mercedes W124 в Украине продают за $130 000 (фото)
В Киеве продается особенный седан Mercedes W124 1995 года выпуска. За неприметное, на первый взгляд, авто просят 130 000 долларов.
Самый дорогой Mercedes W124 в Украине — особая версия модели, созданная совместно с Porsche. Информация об авто появилась на сайте Auto.ria.
На продажу выставили заряженный седан Mercedes E500 W124. Главная его особенность — 5,0-литровый V8, доработанный специалистами Porsche. Они увеличили отдачу двигателя до 326 л. с. и 480 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,1 с и развивать 250 км/ч.
Кроме того, доработана подвеска и установлены тормоза Brembo. Отличить заряженную версию можно по несколько расширенным передним крыльям, а в салоне сзади установлены отдельные кресла.Важно
Мало того, эту версию даже производили на заводе Porsche. Всего с 1990 по 1995 год выпустили 10 479 Mercedes E500 W124, однако конкретно это авто относится к особой серии Limited — таких авто изготовили всего 500.
Mercedes E500 Limited отличался особыми цветами кузова и эксклюзивной отделкой салона кожей и деревом. Этот седан оснащен двухзонным климат-контролем и электроприводом сидений, а его пробег составляет всего 50 тыс. км.
