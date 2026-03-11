Непоказний раритет: найдорожчий Mercedes W124 в Україні продають за $130 000 (фото)

У Києві продається особливий седан Mercedes W124 1995 року. За непримітне, на перший погляд, авто просять 130 000 доларів.

Найдорожчий Mercedes W124 в Україні — особлива версія моделі, створена спільно з Porsche. Інформація про авто з'явилася на сайті Auto.ria.

Випущено лише 500 Mercedes E500 Limited Фото: auto.ria.com

На продаж виставили заряджений седан Mercedes E500 W124. Головна його особливість — 5,0-літровий V8, доопрацьований спеціалістами Porsche. Вони збільшили віддачу двигуна до 326 к. с. і 480 Нм, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 6,1 с і розвивати 250 км/год.

Салон Mercedes E500 Limited вирізняється особливим оздобленням Фото: auto.ria.com

Крім того, доопрацьована підвіска та встановлені гальма Brembo. Відрізнити заряджену версію можна за дещо розширеними передніми крилами, а в салоні ззаду встановлені окремі крісла.

Мало того, цю версію навіть виробляли на заводі Porsche. Усього з 1990 по 1995 рік випустили 10 479 Mercedes E500 W124, проте конкретно це авто належить до особливої серії Limited — таких авто виготовили лише 500.

5,0-літровий V8 доопрацьований спеціалістами Porsche Фото: auto.ria.com

Mercedes E500 Limited вирізнявся особливими кольорами кузова та ексклюзивним оздобленням салону шкірою та деревом. Цей седан оснащений двозонним клімат-контролем та електроприводом сидінь, а його пробіг становить усього 50 тис. км.

