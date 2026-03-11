Преміальна капсула часу: Україні виявили розкішне японське авто 90-х у новому стані (фото)

В Україні знайшли седан Lexus GS 1999 року в ідеальному стані. Преміальна японська модель зі знаменитим 3,0-літровим двигуном 2JZ чудово збереглася.

Капсула часу Lexus GS300 за 27 років проїхала лише 23 тис. км і наразі перебуває в Києві. Про автомобіль розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

Седан проїхав усього 23 тис. км за 27 років Фото: Roma Urraco

Цей седан Lexus GS300 1999 року придбали новим у Німеччині й тривалий час він перебував у одного власника. Після цього автомобіль викупили і він опинився в Україні.

Преміальний седан Lexus мало експлуатували, тому він добре зберігся. Кузов, салон та двигун у гарному стані, також в авто оригінальні запаска, аптечка та домкрат.

Автомобіль чудово зберігся Фото: Roma Urraco

Модель Е-класу Lexus GS випускали з 1997 по 2004 рік. Версія Lexus GS300 оснащена знаменитою рядною шісткою Toyota 2JZ об'ємом 3,0 л та потужністю 225 к. с. Із 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 8,2 с, а максимальна швидкість становить 230 км/год.

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: Roma Urraco

Інтер'єр Lexus GS300 оздоблений шкірою та деревом. Комплектація включає, двозонний клімат-контроль, магнітолу з CD-плеєром та електропривід передніх сидінь.

Під капотом встановлено 225-сильну шістку Toyota 2JZ Фото: Roma Urraco

Зараз ця капсула часу виставлена на продаж. Ціна Lexus GS300 становить 37 000 доларів.

