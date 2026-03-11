Дизельна розкіш: у Києві засвітилося рідкісне американське авто 80-х (фото)

У Києві сфотографували дуже рідкісне купе Buick Riviera 80-х років. Розкішне передньопривідне авто оснащене атмосферним дизельним V8 об'ємом 5,7 л.

Buick Riviera шостого покоління — рідкість в Україні, а дизельна версія моделі — справжній раритет. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Buick Riviera шостого покоління випускали з 1979 по 1985 рік Фото: Topcars UA

Купе Buick Riviera було флагманською іміджевою моделлю марки. Його випускали з 1963 по 1999 рік, а його шосту генерацію виробляли в 1979-1985 роках і всього зібрали 370 282 авто.

Преміальне авто багато оснащене Фото: Topcars UA

Для свого часу Buick Riviera був дуже багато оснащений — йому пропонували шкіряний салон, клімат-контроль, круїз-контроль, антипробуксовочну систему, електроприводи сидінь та склопідіймачів.

Важливо

Сімейний суперкар: українці виконали яскравий тюнінг найшвидшого у світі універсала (фото)

Buick Riviera 1979 року став першим варіантом моделі із переднім приводом. При цьому він зберіг двигуни V8 потужністю до 185 к. с.

Відео дня

Передньопривідне купе сягає 5,2 м завдовжки Фото: Topcars UA

Особливістю цього покоління Buick Riviera став нетиповий 5,7-літровий дизельний V8 і саме ним оснащене київське авто. Він не має турбіни і розвиває 106 к. с. та 278 Нм. Із ним 5,2-метрове авто розганяється до 100 км/год за 17,8 с і розвинути 160 км/год.

Купе оснащене дизельним V8 Фото: Topcars UA

Малопотужний дизель не став популярним і більшість Buick Riviera шостого покоління все ж оснастили бензиновими двигунами. На модель наступної генерації його вже не ставили.

До речі, нещодавно в Києві виставили на продаж заводський броньований Mercedes 90-х у новому стані.

Також Фокус писав, що в Києві помітили найпотужніший бензиновий кросовер у світі.