Дизельная роскошь: в Киеве засветилось редкое американское авто 80-х (фото)

В Киеве сфотографировали очень редкое купе Buick Riviera 80-х годов. Роскошное переднеприводное авто оснащено атмосферным дизельным V8 объемом 5,7 л.

Buick Riviera шестого поколения — редкость в Украине, а дизельная версия модели — настоящий раритет. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Buick Riviera шестого поколения выпускали с 1979 по 1985 год Фото: Topcars UA

Купе Buick Riviera было флагманской имиджевой моделью марки. Его выпускали с 1963 по 1999 год, а его шестую генерацию производили в 1979-1985 годах и всего собрали 370 282 авто.

Премиальное авто богато оснащено Фото: Topcars UA

Для своего времени Buick Riviera был очень богато оснащен — ему предлагали кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль, антипробуксовочную систему, электроприводы сидений и стеклоподъемников.

Buick Riviera 1979 года стал первым вариантом модели с передним приводом. При этом он сохранил двигатели V8 мощностью до 185 л. с.

Переднеприводное купе достигает 5,2 м в длину Фото: Topcars UA

Особенностью этого поколения Buick Riviera стал нетипичный 5,7-литровый дизельный V8 и именно им оснащено киевское авто. Он не имеет турбины и развивает 106 л. с. и 278 Нм. С ним 5,2-метровое авто разгоняется до 100 км/ч за 17,8 с и развивает 160 км/ч.

Купе оснащено дизельным V8 Фото: Topcars UA

Маломощный дизель не стал популярным и большинство Buick Riviera шестого поколения все же оснастили бензиновыми двигателями. На модель следующей генерации его уже не ставили.

