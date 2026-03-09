До сотни — за 3,3 с: в Киеве засветился самый мощный бензиновый кроссовер в мире (фото)

В Украине появился новейший Aston Martin DBX S. Заряженный 727-сильный кроссовер способен развить более 300 км/ч.

Один из первых Aston Martin DBX S в Украине заметили в Киеве. Фотографии кроссовера появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кроссовер стартует до сотни за 3,3 с Фото: Topcars UA

Новый Aston Martin DBX S — доработанная версия модели DBX707. Отдачу его 4,0-литрового V8 твин-турбо (его поставляет Mercedes-AMG) увеличили до 727 л. с. и 900 Нм. На данный момент это самый мощный серийный кроссовер в мире с бензиновым двигателем.

Салон отделан кожей и алькантарой Фото: Aston Martin

Кроссовер Aston Martin DBX S способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с, а до 200 км/ч — за 11,4 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 310 км/ч.

Важно

Семейный суперкар: украинцы выполнили яркий тюнинг самого быстрого в мире универсала (фото)

Автомобиль получил спортивную выхлопную систему и карбоново-керамические тормоза диаметром 420 мм спереди и 390 мм сзади. Его 9-ступенчатый автомат и пневмоподвеску перенастроили.

Відео дня

Кроссовер оснастили 23-дюймовыми дисками Фото: Topcars UA

Отличить новый Aston Martin DBX S можно по особой решетке радиатора, карбоновому обвесу и 23-дюймовым дискам. Салон украсили кожей и алькантарой, а комплектацию пополнила 800-ваттная аудиосистема. Цена кроссовера может достигать 18 миллионов гривен.

Кстати, недавно в Украине появился еще тюнингованный 900-сильный кроссовер Aston Martin.

Также мы сообщали, что компания Бекхэма вернула на рынок знаменитый Aston Martin 60-х.