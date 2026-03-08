Семейный суперкар: украинцы выполнили яркий тюнинг самого быстрого в мире универсала (фото)

Лимитированный спортивный универсал Audi RS6 Avant GT получил экстремальную версию. Его мощность превышает 1000 сил, а интерьер стал еще роскошнее.

Впечатляющий тюнинг Audi RS6 GT совместно выполнили украинское ателье Crazy D Customs и польские компании Power Division и MG Motorsport. О проекте, который назвали GT 900, рассказали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Мощность двигателя превысила 1000 сил Фото: Topcars UA

Украинские мастера отвечали за внешность и салон Audi RS6 GT 900, а их польские коллеги — за техническую "начинку". В Crazy D Customs имеют опыт работы с Audi, ведь выполнили несколько ярких проектов, среди которых — и авто Александра Усика.

Во внутренней отделке сочетаются кожа, замша и карбон. Цвета подобраны под окрас кузова авто (он называется Arkona White).

Даже стандартный Audi RS6 Avant GT с 4,0-литровым 630-сильным V8 твин-турбо является самым быстрым серийным универсалом в мире, ведь способен разогнаться до сотни за 3,3 с и развить 305 км/ч.

Салон украсили кожей, замшей и карбоном Фото: Topcars UA Цвета подобрали под окрас кузова Фото: Topcars UA Фото: Topcars UA Разгон до сотни занимает менее чем 3 с Фото: Topcars UA

Тюнинг Audi RS6 GT поднял мощность двигателя до 984 сил на бензине А-98 и 1051 л. с. — на топливе с этанолом. Спринт до 100 км/ч теперь занимает менее 3 секунд. На данный момент это самый быстрый из всех 660 выпущенных Audi RS6 Avant GT.

