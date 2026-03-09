До сотні — за 3,3 с: у Києві засвітився найпотужніший бензиновий кросовер у світі (фото)

В Україні з'явився новітній Aston Martin DBX S. Заряджений 727-сильний кросовер здатен розвинути понад 300 км/год.

Один із перших Aston Martin DBX S в Україні помітили в Києві. Світлини кросовера з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер стартує до сотні за 3,3 с Фото: Topcars UA

Новий Aston Martin DBX S — доопрацьована версія моделі DBX707. Віддачу його 4,0-літрового V8 твін-турбо (його постачає Mercedes-AMG) збільшили до 727 к. с. та 900 Нм. Наразі це найпотужніший серійний кросовер у світі з бензиновим двигуном.

Салон оздоблений шкірою та алькантарою Фото: Aston Martin

Кросовер Aston Martin DBX S здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с, а до 200 км/год — за 11,4 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 310 км/год.

Автомобіль отримав спортивну вихлопну систему та карбоново-керамічні гальма діаметром 420 мм спереду та 390 мм ззаду. Його 9-ступінчастий автомат та пневмопідвіску переналаштували.

Кросовер оснастили 23-дюймовими дисками Фото: Topcars UA

Відрізнити новий Aston Martin DBX S можна за особливою решіткою радіатора, карбоновим обвісом та 23-дюймовими дисками. Салон оздобили шкірою та алькантарою, а комплектацію поповнила 800-ваттна аудіосистема. Ціна кросовера може сягати 18 мільйонів гривень.

До речі, нещодавно в Україні з'явився ще тюнінгований 900-сильний кросовер Aston Martin.

Також ми повідомляли, що компанія Бекхема повернула на ринок знаменитий Aston Martin 60-х.