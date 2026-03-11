Премиальная капсула времени: В Украине обнаружили роскошное японское авто 90-х в новом состоянии (фото)

В Украине нашли седан Lexus GS 1999 года в идеальном состоянии. Премиальная японская модель со знаменитым 3,0-литровым двигателем 2JZ прекрасно сохранилась.

Капсула времени Lexus GS300 за 27 лет проехала всего 23 тыс. км и сейчас находится в Киеве. Об автомобиле рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

Седан проехал всего 23 тыс. км за 27 лет Фото: Roma Urraco

Этот седан Lexus GS300 1999 года приобрели новым в Германии и долгое время он находился у одного владельца. После этого автомобиль выкупили и он оказался в Украине.

Премиальный седан Lexus мало эксплуатировали, поэтому он хорошо сохранился. Кузов, салон и двигатель в хорошем состоянии, также в авто оригинальные запаска, аптечка и домкрат.

Автомобиль прекрасно сохранился Фото: Roma Urraco

Модель Е-класса Lexus GS выпускалась с 1997 по 2004 год. Версия Lexus GS300 оснащена знаменитой рядной шестеркой Toyota 2JZ объемом 3,0 л и мощностью 225 л. с. С 5-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 8,2 с, а максимальная скорость составляет 230 км/ч.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Roma Urraco

Интерьер Lexus GS300 отделан кожей и деревом. Комплектация включает, двухзонный климат-контроль, магнитолу с CD-плеером и электропривод передних сидений.

Под капотом установлена 225-сильная шестерка Toyota 2JZ Фото: Roma Urraco

Сейчас эта капсула времени выставлена на продажу. Цена Lexus GS300 составляет 37 000 долларов.

