Революційні зміни: презентовано наступника Mercedes Vito і V-Class (фото, відео)
Легендарний Mercedes V-Class іде і поступається місцем новому VLE. Мінівен наступного покоління став розкішнішим та сучаснішим і дебютував виключно в електричних версіях.
Мінівен Mercedes-Benz VLE став однією з новинок, присвячених 140-річчю перших автомобілів Daimler і Benz. Про модель розповіли на сайті німецького автовиробника.
Дизайн Mercedes VLE 2026
Новий Mercedes VLE більш обтічний, аніж попередник — із плавними обводами кузова і вигнутим дахом. Коефіцієнт аеродинамічного опору знизили до 0,25. Широка решітка радіатора поєднується із продовгуватими фарами із візерунком у вигляді логотипів Mercedes. Оригінальний вигляд мають і ліхтарі по периметру кузова.
Дверні ручки висувні, а задні двері зсуваються з допомогою електроприводу та можуть бути доповнені сенсором відкриття. В основі Mercedes VLE лежить сучасна платформа Van Architecture. Як і раніше, палітра версій моделі буде широкою та різноманітною. Запропонують варіанти із місткістю до 8 осіб.
Салон та комплектація Mercedes VLE
У салоні покращили оздоблення, а на передній панелі встановили широкий трисекційний монітор. Крім того, доступні проєкція на лобове скло і великий 31,3-дюймовий телевізор для задніх пасажирів. Мультимедійна система доповнена сервісами Google та штучним інтелектом.
Задні сидіння Mercedes VLE можна рухати по спеціальних рейках, а за доплату пропонують їх електропривід. Об'єм багажника становить 795-4078 л.
Базова комплектація Mercedes VLE включає 19-дюймові диски, роздільний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, камеру та набір систем безпеки. Серед опцій з'явилася технологія напівавтономного руху.Важливо
Електромобіль Mercedes VLE, характеристики
Мінівен дебютував у задньопривідній електричній версії VLE 300 на 277 сил, а пізніше з'явиться 408-сильний повнопривідний варіант VLE 400 4Matic, здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с. За доплату будуть доступні пневмопідвіска та керовані задні колеса, які зменшують діаметр розвороту до 10,9 м.
На вибір запропонують батареї ємністю 80 та 115 кВт∙год: в останньому випадку запас ходу сягне 700 км. 800-вольтна архітектура дозволить додавати 355 км за 15 хвилин зарядки (потужністю 300 кВт).
Між іншим, нещодавно в Україні виставили на продаж заводський броньований Mercedes 1991 року з малим пробігом.
Також Фокус розповідав про рідкісний шестидверний Mercedes W124.