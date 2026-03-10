Революційні зміни: презентовано наступника Mercedes Vito і V-Class (фото, відео)

Легендарний Mercedes V-Class іде і поступається місцем новому VLE. Мінівен наступного покоління став розкішнішим та сучаснішим і дебютував виключно в електричних версіях.

Мінівен Mercedes-Benz VLE став однією з новинок, присвячених 140-річчю перших автомобілів Daimler і Benz. Про модель розповіли на сайті німецького автовиробника.

Дизайн Mercedes VLE 2026

Новий Mercedes VLE більш обтічний, аніж попередник — із плавними обводами кузова і вигнутим дахом. Коефіцієнт аеродинамічного опору знизили до 0,25. Широка решітка радіатора поєднується із продовгуватими фарами із візерунком у вигляді логотипів Mercedes. Оригінальний вигляд мають і ліхтарі по периметру кузова.

Зсувні двері доповнені електроприводом із сенсором відкривання Фото: Mercedes-Benz

Дверні ручки висувні, а задні двері зсуваються з допомогою електроприводу та можуть бути доповнені сенсором відкриття. В основі Mercedes VLE лежить сучасна платформа Van Architecture. Як і раніше, палітра версій моделі буде широкою та різноманітною. Запропонують варіанти із місткістю до 8 осіб.

На передній панелі встановили великий трисекційний дисплей Фото: Mercedes-Benz

Салон та комплектація Mercedes VLE

У салоні покращили оздоблення, а на передній панелі встановили широкий трисекційний монітор. Крім того, доступні проєкція на лобове скло і великий 31,3-дюймовий телевізор для задніх пасажирів. Мультимедійна система доповнена сервісами Google та штучним інтелектом.

Для задніх пасажирів доступний телевізор Фото: Mercedes-Benz

Задні сидіння Mercedes VLE можна рухати по спеціальних рейках, а за доплату пропонують їх електропривід. Об'єм багажника становить 795-4078 л.

Об'єм багажника складає 795-4078 л Фото: Mercedes-Benz

Базова комплектація Mercedes VLE включає 19-дюймові диски, роздільний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, камеру та набір систем безпеки. Серед опцій з'явилася технологія напівавтономного руху.

Вісім місць, 1788 сил і ціна $10 млн: представлено найдорожчий Mercedes у свiтi (фото)

Електромобіль Mercedes VLE, характеристики

Мінівен дебютував у задньопривідній електричній версії VLE 300 на 277 сил, а пізніше з'явиться 408-сильний повнопривідний варіант VLE 400 4Matic, здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с. За доплату будуть доступні пневмопідвіска та керовані задні колеса, які зменшують діаметр розвороту до 10,9 м.

Запас ходу електрокара сягає 700 км Фото: Mercedes-Benz

На вибір запропонують батареї ємністю 80 та 115 кВт∙год: в останньому випадку запас ходу сягне 700 км. 800-вольтна архітектура дозволить додавати 355 км за 15 хвилин зарядки (потужністю 300 кВт).

Між іншим, нещодавно в Україні виставили на продаж заводський броньований Mercedes 1991 року з малим пробігом.

Також Фокус розповідав про рідкісний шестидверний Mercedes W124.