Вісім місць, 1788 сил і ціна $10 млн: представлено найдорожчий Mercedes у свiтi (фото)

У Сан-Паулу презентували найнезвичніший Mercedes-Benz. Він коштує приблизно 10 мільйонів доларів та може перевозити до восьми пасажирів.

Mercedes-Benz долучився до створення нової розкішної версії вертольота Airbus ACH145. Її випускатимуть під замовлення, повідомляє сайт Carscoops.

Салон розрахований на 4-8 пасажирів Фото: Mercedes-Benz

Особливий ACH145 – спільний проєкт Airbus Corporate Helicopters та Mercedes-Benz. Німецький автовиробник основну увагу приділив інтер’єру гелікоптера.

Важливо

Червона свиня повертається: дизайнер Mercedes відродив найпершу модель від AMG (фото)

У Mercedes розробили шість різних варіантів оздоблення. Салон Airbus ACH145 можуть зробити схожим на інтер’єр Mercedes-Maybach або електрокара EQS. Пропонують версії на 4-8 пасажирських місць.

Пропонують шість різних варіантів оздоблення Фото: Mercedes-Benz

В оздобленні використали шкіру, дерево та полірований алюміній. Встановлено індивідуальні сидіння, а також консолі з підсклянниками та відділеннями для дрібних речей. Також салон гелікоптера можуть прикрасити візерунком у вигляді логотипів Mercedes.

Відео дня

Вертоліт оснащений двома 894-сильними двигунами Фото: Mercedes-Benz

Із технічної точки зору вертоліт Airbus ACH145 не змінився. Він оснащений двома турбовальними двигунами потужністю 894 к. с. кожен та має крейсерську швидкість 254 км/год. Дальність польоту – 650 км.

Раніше Фокус розповідав про серійний шестидверний Mercedes W124 у новому стані.

Також ми писали про "Гелендваген", який перетворили на 980-сильне позашляхове купе.