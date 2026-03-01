Вісім місць, 1788 сил і ціна $10 млн: представлено найдорожчий Mercedes у свiтi (фото)
У Сан-Паулу презентували найнезвичніший Mercedes-Benz. Він коштує приблизно 10 мільйонів доларів та може перевозити до восьми пасажирів.
Mercedes-Benz долучився до створення нової розкішної версії вертольота Airbus ACH145. Її випускатимуть під замовлення, повідомляє сайт Carscoops.
Особливий ACH145 – спільний проєкт Airbus Corporate Helicopters та Mercedes-Benz. Німецький автовиробник основну увагу приділив інтер’єру гелікоптера.Важливо
У Mercedes розробили шість різних варіантів оздоблення. Салон Airbus ACH145 можуть зробити схожим на інтер’єр Mercedes-Maybach або електрокара EQS. Пропонують версії на 4-8 пасажирських місць.
В оздобленні використали шкіру, дерево та полірований алюміній. Встановлено індивідуальні сидіння, а також консолі з підсклянниками та відділеннями для дрібних речей. Також салон гелікоптера можуть прикрасити візерунком у вигляді логотипів Mercedes.
Із технічної точки зору вертоліт Airbus ACH145 не змінився. Він оснащений двома турбовальними двигунами потужністю 894 к. с. кожен та має крейсерську швидкість 254 км/год. Дальність польоту – 650 км.
