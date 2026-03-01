Восемь мест, 1788 сил и цена $10 млн: представлен самый дорогой Mercedes в мире (фото)

В Сан-Паулу презентовали самый необычный Mercedes-Benz. Он стоит примерно 10 миллионов долларов и может перевозить до восьми пассажиров.

Mercedes-Benz присоединился к созданию новой роскошной версии вертолета Airbus ACH145. Ее будут выпускать под заказ, сообщает сайт Carscoops.

Салон рассчитан на 4-8 пассажиров Фото: Mercedes-Benz

Особенный ACH145 — совместный проект Airbus Corporate Helicopters и Mercedes-Benz. Немецкий автопроизводитель основное внимание уделил интерьеру вертолета.

В Mercedes разработали шесть различных вариантов отделки. Салон Airbus ACH145 могут сделать похожим на интерьер Mercedes-Maybach или электрокара EQS. Предлагаются версии на 4-8 пассажирских мест.

Предлагают шесть различных вариантов отделки Фото: Mercedes-Benz

В отделке использовали кожу, дерево и полированный алюминий. Установлены индивидуальные сиденья, а также консоли с подстаканниками и отделениями для мелких вещей. Также салон вертолета могут украсить узором в виде логотипов Mercedes.

Вертолет оснащен двумя 894-сильными двигателями Фото: Mercedes-Benz

С технической точки зрения вертолет Airbus ACH145 не изменился. Он оснащен двумя турбовальными двигателями мощностью 894 л. с. каждый и имеет крейсерскую скорость 254 км/ч. Дальность полета — 650 км.

