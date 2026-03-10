Революционные изменения: презентован преемник Mercedes Vito и V-Class (фото, видео)

Легендарный Mercedes V-Class уходит и уступает место новому VLE. Минивэн следующего поколения стал роскошнее и современнее и дебютировал исключительно в электрических версиях.

Минивэн Mercedes-Benz VLE стал одной из новинок, посвященных 140-летию первых автомобилей Daimler и Benz. О модели рассказали на сайте немецкого автопроизводителя.

Дизайн Mercedes VLE 2026

Новый Mercedes VLE более обтекаемый, чем предшественник — с плавными обводами кузова и изогнутой крышей. Коэффициент аэродинамического сопротивления снизили до 0,25. Широкая решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами с узором в виде логотипов Mercedes. Оригинально выглядят и фонари по периметру кузова.

Сдвижные двери дополнены электроприводом с сенсором открывания Фото: Mercedes-Benz

Дверные ручки выдвижные, а задние двери сдвигаются с помощью электропривода и могут быть дополнены сенсором открытия. В основе Mercedes VLE лежит современная платформа Van Architecture. Как и прежде, палитра версий модели будет широкой и разнообразной. Предложат варианты с вместимостью до 8 человек.

На передней панели установили большой трехсекционный дисплей Фото: Mercedes-Benz

Салон и комплектация Mercedes VLE

В салоне улучшили отделку, а на передней панели установили широкий трехсекционный монитор. Кроме того, доступны проекция на лобовое стекло и большой 31,3-дюймовый телевизор для задних пассажиров. Мультимедийная система дополнена сервисами Google и искусственным интеллектом.

Для задних пассажиров доступен телевизор Фото: Mercedes-Benz

Задние сиденья Mercedes VLE можно двигать по специальным рельсам, а за доплату предлагают их электропривод. Объем багажника составляет 795-4078 л.

Объем багажника составляет 795-4078 л Фото: Mercedes-Benz

Базовая комплектация Mercedes VLE включает 19-дюймовые диски, раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник, камеру и набор систем безопасности. Среди опций появилась технология полуавтономного движения.

Электромобиль Mercedes VLE, характеристики

Минивэн дебютировал в заднеприводной электрической версии VLE 300 на 277 сил, а позже появится 408-сильный полноприводный вариант VLE 400 4Matic, способный разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с. За доплату будут доступны пневмоподвеска и управляемые задние колеса, которые уменьшают диаметр разворота до 10,9 м.

Запас хода электрокара достигает 700 км Фото: Mercedes-Benz

На выбор предложат батареи емкостью 80 и 115 кВт∙ч: в последнем случае запас хода достигнет 700 км. 800-вольтовая архитектура позволит добавлять 355 км за 15 минут зарядки (мощностью 300 кВт).

