700-сильный гигант: в США создали сверхмощный пикап для самых суровых условий (фото)

Пикап Chevrolet Silverado 2026 получил экстремальный заряженный вариант Goliath 700. Он оснащен 710-сильным V8 и подготовлен к самым суровым условиям.

Тюнинг Chevrolet Silverado выполнило техасское ателье Hennessey Performance. Выпустят всего сотню таких пикапов стоимостью 139 900 долларов. Об этом сообщается на сайте компании.

В Hennessey решили создать конкурента Ram 1500 TRX и Ford F-150 Raptor, которого в General Motors так и не выпустили. За основу взяли внедорожный вариант Chevrolet Silverado ZR2, который с завода подготовлен к бездорожью.

Пикап получил усиленные бамперы и внедорожные шины Фото: Hennessey

Цифровое обозначение в названии указывает на увеличенную до 700 сил мощность 6,2-литрового V8. Это удалось благодаря механическому компрессору. Крутящий момент вырос до 828 Н∙м, а разгон до 100 км/ч теперь занимает 4,2 с.

Мощность двигателя выросла до 700 сил Фото: Hennessey

Кроме того, Hennessey Goliath 700 получил спортивный выхлоп и усиленную подвеску с увеличенным клиренсом и адаптивными амортизаторами.

Новый Chevrolet Silverado Hennessey оснащен стальными бамперами и 35-дюймовыми внедорожными шинами, а также имеет дополнительную стальную защиту днища.

В салоне установили табличку с номером авто в серии Фото: Hennessey

Вдобавок, установили карбоновый капот с воздухозаборником и дополнительную диодную оптику, а в салоне появились новые коврики и памятная табличка с номером авто в серии.

