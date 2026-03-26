Розкішна капсула часу: на продаж виставили унікальний седан Bugatti 90-х (фото)

У Монако на аукціоні продаватимуть надзвичайно рідкісний седан Bugatti EB112 1999 року. Виготовлено лише три таких авто із 460-сильним V12.

Орієнтовна ціна Bugatti EB112 становить 1,5-2 мільйони євро. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Виготовлено лише три Bugatti EB112 Фото: RM Sotheby's

Седан Bugatti EB112 – спроба створити розкішне авто, яке було б кращим за Rolls-Royce чи Bentley. Його розробляли під керівництвом Романо Артіолі, який відродив марку в 90-х та випустив суперкар Bugatti EB110.

Салон оздоблений шкірою і гофрованим алюмінієм Фото: RM Sotheby's

Якщо EB110 агресивний і футуристичний, то дизайн Bugatti EB112 – неокласичний. Знаменитий стиліст Джорджетто Джуджаро намагався зробити авто схожим на Bugatti 30-х років. У седана плавні форми кузова і фірмова решітка радіатора у формі підкови.

Чотиримісний салон оздобили дорогою шкірою та гофрованим алюмінієм. Комплектація включає двозонний клімат-контроль, електропривід сидінь та телевізор для задніх пасажирів.

Для задніх пасажирів встановили телевізор Фото: RM Sotheby's

Bugatti EB112 оснащений 6,0-літровим 460-сильним V12 та 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,3 с і розвинути 300 км/год.

Утім, через банкрутство Bugatti модель так і не стала серійною. Виготовили всього три такі седани і це авто – останнє випущене. До 2015 року ним володів бізнесмен із Монако Гільдо Пастор.

Седан оснащений 460-сильним V12 Фото: RM Sotheby's

Bugatti EB112 ідеально зберігся і має пробіг усього 388 км, тобто це капсула часу. Нещодавно він пройшов обслуговування, на яке потратили 37 тис. євро.

До речі, у 2000-х Bugatti спробували випустити 16-циліндровий седан Galibier, але й він не став серійним.

