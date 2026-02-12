Розкішніший за Rolls-Royce: в інтернеті показали унікальний седан Bugatti 2000-х (відео)

Найрозкішніший у світі седан Bugatti Galibier показали на відео. Представницька модель із 16-циліндровим двигуном майже стала серійною.

Bugatti 16C Galibier 2009 року є перлиною музею Volkswagen Autostadt у Вольфсбургу — він став частиною нової експозиції. Огляд представницького авто опублікували на Youtube-каналі Horsepower Hunters.

Спроби створити розкішний седан Bugatti робилися з 90-х років, коли показали модель EB112. На початку XXI сторіччя до цієї ідеї повернувся концерн Volkswagen, який уже став власником бренду.

Планувалося, що седан Bugatti розширить лінійку марки, яка на той час складалася із єдиної моделі Veyron. Нова модель мала бути розкішнішою та ексклюзивнішою за Rolls-Royce Phantom.

Авто так і не стало серійним Фото: скриншот / YouTube

Концепт Bugatti 16C Galibier презентували у 2009 році. Модель назвали на честь спортивного седана Bugatti Type 57C Galibier 1936 року.

Авто вирізняється ретростилем як зовні, так і всередині. Чотиримісний салон оздоблений дорогою шкірою і деревом, а класичні циферблати приладів поєднуються із сенсорними екранами спереду та ззаду.

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: Bugatti

У конструкції використали алюміній і карбон. Під капотом встановили 8,0-літровий W16 від Bugatti Veyron, проте замість турбін встановили два механічні компресори. Потужність при цьому не змінилася (1000 сил), проте двигун став еластичнішим. Розгін до 100 км/год займає 2,7 с, а максимальна швидкість становить 378 км/год.

Усередині встановили чотири окремі крісла Фото: скриншот / YouTube

Керівництво Volkswagen неодноразово заявляло про плани запустити Bugatti Galibier у виробництво лімітованою серією з 300 авто, проте світова економічна криза завадила цьому. Виготовили лише один чи два повністю функціональних прототипи.

