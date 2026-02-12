Роскошнее Rolls-Royce: в интернете показали уникальный седан Bugatti 2000-х (видео)

Самый роскошный в мире седан Bugatti Galibier показали на видео. Представительская модель с 16-цилиндровым двигателем почти стала серийной.

Bugatti 16C Galibier 2009 года является жемчужиной музея Volkswagen Autostadt в Вольфсбурге — он стал частью новой экспозиции. Обзор представительского авто опубликовали на Youtube-канале Horsepower Hunters.

Попытки создать роскошный седан Bugatti предпринимались с 90-х годов, когда показали модель EB112. В начале XXI века к этой идее вернулся концерн Volkswagen, который уже стал владельцем бренда.

Планировалось, что седан Bugatti расширит линейку марки, которая на то время состояла из единственной модели Veyron. Новая модель должна была быть роскошнее и эксклюзивнее Rolls-Royce Phantom.

Авто так и не стало серийным Фото: скриншот / YouTube

Концепт Bugatti 16C Galibier презентовали в 2009 году. Модель назвали в честь спортивного седана Bugatti Type 57C Galibier 1936 года.

Авто отличается ретростилем как снаружи, так и внутри. Четырехместный салон отделан дорогой кожей и деревом, а классические циферблаты приборов сочетаются с сенсорными экранами спереди и сзади.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Bugatti

В конструкции использовали алюминий и карбон. Под капотом установили 8,0-литровый W16 от Bugatti Veyron, однако вместо турбин установили два механических компрессора. Мощность при этом не изменилась (1000 сил), однако двигатель стал эластичнее. Разгон до 100 км/ч занимает 2,7 с, а максимальная скорость составляет 378 км/ч.

Внутри установили четыре отдельных кресла Фото: скриншот / YouTube

Руководство Volkswagen неоднократно заявляло о планах запустить Bugatti Galibier в производство лимитированной серией из 300 авто, однако мировой экономический кризис помешал этому. Изготовили лишь один или два полностью функциональных прототипа.

