Роскошная капсула времени: на продажу выставили уникальный седан Bugatti 90-х (фото)

В Монако на аукционе будет продаваться чрезвычайно редкий седан Bugatti EB112 1999 года. Изготовлено всего три таких авто с 460-сильным V12.

Ориентировочная цена Bugatti EB112 составляет 1,5-2 миллиона евро. О нем рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Седан Bugatti EB112 — попытка создать роскошное авто, которое было бы лучше Rolls-Royce или Bentley. Его разрабатывали под руководством Романо Артиоли, который возродил марку в 90-х и выпустил суперкар Bugatti EB110.

Салон отделан кожей и гофрированным алюминием Фото: RM Sotheby's

Если EB110 агрессивный и футуристический, то дизайн Bugatti EB112 — неоклассический. Знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро пытался сделать авто похожим на Bugatti 30-х годов. У седана плавные формы кузова и фирменная решетка радиатора в форме подковы.

Четырехместный салон украсили дорогой кожей и гофрированным алюминием. Комплектация включает двухзонный климат-контроль, электропривод сидений и телевизор для задних пассажиров.

Відео дня

Для задних пассажиров установили телевизор Фото: RM Sotheby's

Bugatti EB112 оснащен 6,0-литровым 460-сильным V12 и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с и развить 300 км/ч.

Важно

Впрочем, из-за банкротства Bugatti модель так и не стала серийной. Изготовили всего три таких седана и это авто — последнее выпущенное. До 2015 года им владел бизнесмен из Монако Гильдо Пастор.

Седан оснащен 460-сильным V12 Фото: RM Sotheby's

Bugatti EB112 идеально сохранился и имеет пробег всего 388 км, то есть это капсула времени. Недавно он прошел обслуживание, на которое потратили 37 тыс. евро.

Кстати, в 2000-х Bugatti попытались выпустить 16-цилиндровый седан Galibier, но и он не стал серийным.

