В Украине обнаружили роскошный 14-летний Toyota Land Cruiser 200 в новом состоянии (фото)

В Киеве хранится Toyota Land Cruiser 2012 года фактически в новом состоянии. Культовый внедорожник богато укомплектован и имеет 4,5-литровый турбодизельный V8.

За 14 лет этот Toyota Land Cruiser 200 проехал всего 61 тыс. км, то есть в среднем преодолевал менее 5000 км в год. Об авто рассказал в Facebook блогер Roma Urraco, который разыскивает капсулы времени.

Фото: Roma Urraco

На фото Toyota Land Cruiser видно, что кузов и салон в хорошем состоянии. Внедорожник приобрели у официального дилера, автомобиль все время находился у одного владельца, он не битый и не крашеный. Сейчас его планируют продать.

Фото: Roma Urraco

Комплектация Toyota Land Cruiser 200 близка к максимальной. Его салон отделан кожей и деревом, установлены четырехзонный климат-контроль, навигация с дисплеем, камеры, парктроник, аудиосистема JBL, электропривод и вентиляция передних сидений, подогрев кресел первых двух рядов и руля.

Фото: Roma Urraco

Внедорожник оснащен 4,5-литровым турбодизельным V8 мощностью 235 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. В арсенале Toyota Land Cruiser 200 — полный привод с понижающей передачей и активные стабилизаторы (KDSS).

