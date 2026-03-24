В Україні виявили розкішний 14-річний Toyota Land Cruiser 200 у новому стані (фото)

У Києві зберігається Toyota Land Cruiser 2012 року фактично в новому стані. Культовий позашляховик багато укомплектований та має 4,5-літровий турбодизельний V8.

За 14 років цей Toyota Land Cruiser 200 проїхав усього 61 тис. км, тобто у середньому долав менш ніж 5000 км на рік. Про авто розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який розшукує капсули часу.

Позашляховик чудово зберігся Фото: Roma Urraco

На фото Toyota Land Cruiser видно, що кузов і салон у гарному стані. Позашляховик придбали в офіційного дилера, автомобіль весь час перебував у одного власника, він не битий і не фарбований. Зараз його планують продати.

Toyota Land Cruiser 200 багато оснащений Фото: Roma Urraco

Комплектація Toyota Land Cruiser 200 близька до максимальної. Його салон оздоблений шкірою та деревом, встановлені чотиризонний клімат-контроль, навігація із дисплеєм, камери, парктронік, аудіосистема JBL, електропривід і вентиляція передніх сидінь, підігрів крісел перших двох рядів та керма.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: Roma Urraco

Позашляховик оснащений 4,5-літровим турбодизельним V8 потужністю 235 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП. В арсеналі Toyota Land Cruiser 200 — повний привід зі знижувальною передачею та активні стабілізатори (KDSS).

