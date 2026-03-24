В Україні виявили розкішний 14-річний Toyota Land Cruiser 200 у новому стані (фото)
У Києві зберігається Toyota Land Cruiser 2012 року фактично в новому стані. Культовий позашляховик багато укомплектований та має 4,5-літровий турбодизельний V8.
За 14 років цей Toyota Land Cruiser 200 проїхав усього 61 тис. км, тобто у середньому долав менш ніж 5000 км на рік. Про авто розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який розшукує капсули часу.
На фото Toyota Land Cruiser видно, що кузов і салон у гарному стані. Позашляховик придбали в офіційного дилера, автомобіль весь час перебував у одного власника, він не битий і не фарбований. Зараз його планують продати.
Комплектація Toyota Land Cruiser 200 близька до максимальної. Його салон оздоблений шкірою та деревом, встановлені чотиризонний клімат-контроль, навігація із дисплеєм, камери, парктронік, аудіосистема JBL, електропривід і вентиляція передніх сидінь, підігрів крісел перших двох рядів та керма.
Позашляховик оснащений 4,5-літровим турбодизельним V8 потужністю 235 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП. В арсеналі Toyota Land Cruiser 200 — повний привід зі знижувальною передачею та активні стабілізатори (KDSS).
