Prado на мінімалках: доступний Toyota Land Cruiser FJ виходить на ринок (фото, відео)
Новий Toyota Land Cruiser FJ надходить у продаж. Доступний рамний позашляховик непогано оснащений та підготовлений до серйозного бездоріжжя.
Позашляховик Toyota Land Cruiser FJ почали продавати в Таїланді, адже саме там виробляють модель. Його експорт почнеться дещо пізніше. Подробиці новинки розкрили на сайті автовиробника.
Ціна Toyota Land Cruiser FJ в Таїланді стартує з 1 269 000 бат ($38 000), тобто позашляховик значно доступніший за старшого брата Land Cruiser Prado 250. Дві моделі витримані в схожому рубаному стилі.Важливо
Поки що новий Toyota Land Cruiser FJ доступний виключно з 2,7-літровим бензиновим двигуном потужністю 166 к. с. та 6-ступінчастим автоматом, а от дизель запропонують пізніше. Повний привід доповнений знижувальною передачею і блокуванням заднього диференціала.
Базова комплектація Toyota FJ включає діодну оптику, 18-дюймові диски, оздоблення штучною шкірою, цифровий щиток приладів, 12,3-дюймовий тачскрін, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, 7 подушок та набір електронних систем безпеки.
Топова версія отримала датчики світла та дощу, камери кругового огляду, підігрів сидінь і керма. За доплату в $974 пропонують позашляховий пакет зі шноркелем, додатковим захистом днища та більшими бризковиками, а за $1092 доступний багажник на дах.
До старту продажу моделі презентували оригінальні концепти Toyota Land Cruiser FJ. Meridian підготували до важкого бездоріжжя, а Nature Explorer отримав намет на дах. Legendary виконали в ретростилі, а Toyota Street Cruiser оснастили кріпленням для перевезення велосипеда.
