Prado на мінімалках: доступний Toyota Land Cruiser FJ виходить на ринок (фото, відео)

Новий Toyota Land Cruiser FJ надходить у продаж. Доступний рамний позашляховик непогано оснащений та підготовлений до серйозного бездоріжжя.

Позашляховик Toyota Land Cruiser FJ почали продавати в Таїланді, адже саме там виробляють модель. Його експорт почнеться дещо пізніше. Подробиці новинки розкрили на сайті автовиробника.

Ціна Toyota Land Cruiser FJ в Таїланді стартує з 1 269 000 бат ($38 000), тобто позашляховик значно доступніший за старшого брата Land Cruiser Prado 250. Дві моделі витримані в схожому рубаному стилі.

Поки що новий Toyota Land Cruiser FJ доступний виключно з 2,7-літровим бензиновим двигуном потужністю 166 к. с. та 6-ступінчастим автоматом, а от дизель запропонують пізніше. Повний привід доповнений знижувальною передачею і блокуванням заднього диференціала.

Фото: Toyota

Базова комплектація Toyota FJ включає діодну оптику, 18-дюймові диски, оздоблення штучною шкірою, цифровий щиток приладів, 12,3-дюймовий тачскрін, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, 7 подушок та набір електронних систем безпеки.

Фото: Toyota

Топова версія отримала датчики світла та дощу, камери кругового огляду, підігрів сидінь і керма. За доплату в $974 пропонують позашляховий пакет зі шноркелем, додатковим захистом днища та більшими бризковиками, а за $1092 доступний багажник на дах.

Toyota Land Cruiser FJ Meridian Toyota Land Cruiser FJ Nature Explorer Toyota Land Cruiser FJ Legendary Toyota Street Cruiser

До старту продажу моделі презентували оригінальні концепти Toyota Land Cruiser FJ. Meridian підготували до важкого бездоріжжя, а Nature Explorer отримав намет на дах. Legendary виконали в ретростилі, а Toyota Street Cruiser оснастили кріпленням для перевезення велосипеда.

