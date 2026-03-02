Дешевша за Duster: на ринок вийшла найдоступніша Toyota RAV4 (фото)

Кросовер Toyota RAV4 отримав доступного брата-близнюка Wildlander. Модель непогано оснащена і доступна в бензинових та гібридних версіях.

Новий Toyota Wildlander отримав нову базову версію Air, яка вже продається в Китаї за ціною від 137 800 юанів ($20 000), тобто він дешевший за Duster. Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер пропонують у бензиновому або гібридному виконанні Фото: autohome.com.cn

Wildlander — дешевий спрощений варіант Toyota RAV4, який випускається в Китаї на спільному підприємстві GAC Toyota. Зовні та всередині автомобіль не змінився.

Кросовер Toyota Wildlander Air здешевили за рахунок урізання комплектації, хоча навіть після цього вона доволі непогана — 15,-6-дюймовий тачскрін, оздоблення салону екошкірою, змінне підсвічування на 64 кольори, електропривід крісла водія, бездротова зарядка смартфонів, парктронік, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Авто досить непогано оснащене Фото: autohome.com.cn

Бензиновий Toyota Wildlander оснащений 2,0-літровим двигуном потужністю 171 к. с. Також доступні гібриди вартістю від 147 800 юанів ($21 400) — 2,0-літровий 196-сильний та 2,5-літровий 237-сильний. Усі версії Wildlander оснащені варіатором, а найпотужніший варіант доступний із повним приводом.

