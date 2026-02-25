Prado на мінімалках: доступний рамний позашляховик Toyota помітили під час тестів (фото)

Новий Toyota Fortuner 2027 вперше помітили на дорогах. Недорогий рамний позашляховик зміниться зовні та стане сучаснішим усередині.

Позашляховик Toyota Fortuner третього покоління проходить тести в Таїланді, адже це одна з країн, де випускають модель. Його повинні презентувати в другій половині нинішнього року, повідомляє сайт Car Expert.

Позашляховик сфотографували під час тестів

Toyota Fortuner змінить покоління услід за спорідненим пікапом Hilux. Хоча тестове авто в камуфляжі, видно, що воно запозичило в побратима передню частину з безрамковою решіткою радіатора та розкосими діодними фарами. Ззаду можна розгледіти вузькі ліхтарі.

Опитування Чи варто повернути пільгове розмитнення електромобілів, скасоване з 2026 року? Опитування відкрите до Так, потрібно продовжити розвиток "зеленого" транспорту в Україні Ні, пільги скорочують надходження до бюджету під час війни Повернути пільги тільки для недорогих бюджетних моделей, нульове розмитнення електричних Porsche і Rolls-Royce - це перебір Голосувати

Салон Toyota Fortuner 2027 не видно, проте відомо, що за аналогією з Hilux позашляховик отримає цифрову панель приладів та великий 12,3-дюймовий тачскрін мультимедійної системи. Як і раніше, модель пропонуватимуть у версіях на 5 і 7 місць.

Відео дня

Важливо

Мобільний генератор: нова Toyota RAV4 отримала зручну функцію для українських умов (відео)

Новий Toyota Fortuner точно збереже 2,7-літрову бензинову четвірку на 163 к. с. та 2,8-літровий 204-сильний турбодизель, а от 4,0-літровий V6 наразі під питанням. Позашляховик комплектуватимуть 6-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом зі знижувальною передачею.

Авто збереже 2,7-літровий бензиновий двигун і 2,8-літровий турбодизель

Позашляховик Toyota Fortuner залишиться доступною моделлю і буде значно дешевшим за схожий за розмірами Land Cruiser Prado.

Між іншим, нещодавно дебютував новий Toyota Highlander, який вперше став електромобілем.

Також Фокус розповідав про новий Mitsubishi Pajero 2026.