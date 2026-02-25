Prado на минималках: доступный рамный внедорожник Toyota заметили во время тестов (фото)

Новый Toyota Fortuner 2027 впервые заметили на дорогах. Недорогой рамный внедорожник изменится внешне и станет более современным внутри.

Внедорожник Toyota Fortuner третьего поколения проходит тесты в Таиланде, ведь это одна из стран, где выпускают модель. Его должны презентовать во второй половине нынешнего года, сообщает сайт Car Expert.

Внедорожник сфотографировали во время тестов

Toyota Fortuner сменит поколение вслед за родственным пикапом Hilux. Хотя тестовое авто в камуфляже, видно, что оно позаимствовало у собрата переднюю часть с безрамочной решеткой радиатора и раскосыми диодными фарами. Сзади можно разглядеть узкие фонари.

Опрос Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года? Опрос открыт до Да, нужно продолжить развитие "зеленого" транспорта в Украине Нет, льготы сокращают поступления в бюджет во время войны Вернуть льготы только для недорогих бюджетных моделей, нулевая растаможка электрических Porsche и Rolls-Royce - это перебор Голосувати

Салон Toyota Fortuner 2027 не виден, однако известно, что по аналогии с Hilux внедорожник получит цифровую панель приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Как и прежде, модель будет предлагаться в версиях на 5 и 7 мест.

Відео дня

Важно

Мобильный генератор: новая Toyota RAV4 получила удобную функцию для украинских условий (видео)

Новый Toyota Fortuner точно сохранит 2,7-литровую бензиновую четверку на 163 л. с. и 2,8-литровый 204-сильный турбодизель, а вот 4,0-литровый V6 пока под вопросом. Внедорожник будут комплектовать 6-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

Авто сохранит 2,7-литровый бензиновый двигатель и 2,8-литровый турбодизель

Внедорожник Toyota Fortuner останется доступной моделью и будет значительно дешевле похожего по размерам Land Cruiser Prado.

Между прочим, недавно дебютировал новый Toyota Highlander, который впервые стал электромобилем.

Также Фокус рассказывал о новом Mitsubishi Pajero 2026.