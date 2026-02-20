Поддержите нас UA
Мобильный генератор: новая Toyota RAV4 получила удобную функцию для украинских условий (видео)

Toyota RAV4
Toyota RAV4 2026 имеет режим повербанка | Фото: Toyota

Кроссовер Toyota RAV4 2026 получил полезный режим двунаправленной зарядки. Теперь авто может питать электроэнергией целый дом.

Функцию повербанка получил топовый 324-сильный плагин-гибрид Toyota RAV4 PHEV, однако пока только на домашнем японском рынке. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Двунаправленная зарядка является привычной для современных электрокаров, а вот среди плагин-гибридов это до сих пор редкость. Кроссовер Toyota RAV4 PHEV способен питать отдельные электроприборы или целый дом током мощностью до 1,5 кВт.

Кабель подключается к розетке в багажнике автомобиля или к зарядному разъему. Плагин-гибрид оснащен батареей емкостью 22,7 кВт∙ч, однако электрооборудование может питаться не только от нее, но и от бензинового двигателя, который фактически выполняет роль генератора.

С заряженной батареей и полным баком бензина новая Toyota RAV4 PHEV может питать дом в течение шести с половиной дней при постоянной нагрузке в 400 Вт.

toyota rav4 phev
Новая функция доступна для плагин-гибрида Toyota RAV4
Фото: Toyota

Цена Toyota RAV4 PHEV с функцией двунаправленной зарядки на японском рынке стартует с 6 миллионов иен ($38 800). Вскоре новую функцию могут предложить для модели и в других странах.

Напомним, что новая Toyota RAV4 шестого поколения выйдет на украинский рынок до конца нынешнего года.

