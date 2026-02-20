Мобильный генератор: новая Toyota RAV4 получила удобную функцию для украинских условий (видео)

Кроссовер Toyota RAV4 2026 получил полезный режим двунаправленной зарядки. Теперь авто может питать электроэнергией целый дом.

Функцию повербанка получил топовый 324-сильный плагин-гибрид Toyota RAV4 PHEV, однако пока только на домашнем японском рынке. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Двунаправленная зарядка является привычной для современных электрокаров, а вот среди плагин-гибридов это до сих пор редкость. Кроссовер Toyota RAV4 PHEV способен питать отдельные электроприборы или целый дом током мощностью до 1,5 кВт.

Кабель подключается к розетке в багажнике автомобиля или к зарядному разъему. Плагин-гибрид оснащен батареей емкостью 22,7 кВт∙ч, однако электрооборудование может питаться не только от нее, но и от бензинового двигателя, который фактически выполняет роль генератора.

С заряженной батареей и полным баком бензина новая Toyota RAV4 PHEV может питать дом в течение шести с половиной дней при постоянной нагрузке в 400 Вт.

Новая функция доступна для плагин-гибрида Toyota RAV4 Фото: Toyota

Цена Toyota RAV4 PHEV с функцией двунаправленной зарядки на японском рынке стартует с 6 миллионов иен ($38 800). Вскоре новую функцию могут предложить для модели и в других странах.

Напомним, что новая Toyota RAV4 шестого поколения выйдет на украинский рынок до конца нынешнего года.

