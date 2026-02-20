Мобільний генератор: нова Toyota RAV4 отримала зручну функцію для українських умов (відео)

Кросовер Toyota RAV4 2026 отримав корисний режим двонаправленої зарядки. Тепер авто може живити електроенергією цілий будинок.

Функцію повербанка отримав топовий 324-сильний плагін-гібрид Toyota RAV4 PHEV, проте поки що лише на домашньому японському ринку. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Двонаправлена зарядка є звичною для сучасних електрокарів, а от серед плагін-гібридів це досі рідкість. Кросовер Toyota RAV4 PHEV здатен живити окремі електроприлади чи цілий будинок струмом потужністю до 1,5 кВт.

Кабель підключається до розетки в багажнику автомобіля або до зарядного роз’єму. Плагін-гібрид оснащений батареєю ємністю 22,7 кВт∙год, проте електрообладнання може живитися не лише від неї, а й від бензинового двигуна, який фактично виконує роль генератора.

Із зарядженою батареєю та повним баком бензину нова Toyota RAV4 PHEV може живити будинок упродовж шести з половиною днів при постійному навантаженні у 400 Вт.

Нова функція доступна для плагін-гібрида Toyota RAV4 Фото: Toyota

Ціна Toyota RAV4 PHEV із функцією двонаправленої зарядки на японському ринку стартує з 6 мільйонів єн ($38 800). Невдовзі нову функцію можуть запропонувати для моделі і в інших країнах.

Нагадаємо, що нова Toyota RAV4 шостого покоління вийде на український ринок до кінця нинішнього року.

Також Фокус розповідав про новий Toyota Highlander, який став електромобілем.