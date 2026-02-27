Доступний сімейний кросовер від General Motors і Huawei показали на офіційних фото

Оприлюднено офіційні фото Baojun Huajing S. Недорогий трирядний кросовер отримає електрифіковану установку та зможе проїхати 175 км на електротязі.

Новий Baojun Huajing S повинні презентувати у найближчі місяці й він стане новим флагманом марки. Про це повідомляє сайт Autohome.

Флагманська модель буде недорогою Фото: General Motors

Недорогий сімейний кросовер Baojun Huajing S — спільна розробка концернів General Motors та SAIC, адже саме вони є співвласниками китайського бренду. Це перша модель у новому фірмовому стилі, який вирізняється більш плавними формами.

Baojun Huajing S має високий капот, а його фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами. Також звертають на себе увагу двоколірне забарвлення і поліровані колісні диски діаметром 21 дюйм. Кросовер буде найбільшою моделлю марки.

Салон Baojun Huajing S розсекретилина шпигунських фото Фото: autohome.com.cn

Розміри Baojun Huajing S:

довжина — 5235 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1800 мм;

колісна база — 3105 мм.

Відео дня

Важливо

Кардинальні зміни: найспортивніший Range Rover нового покоління помітили на тестах (фото)

Відомо, що модель дебютує у шестимісному виконанні. Салон Baojun Huajing S розсекретили на шпигунських фото: там встановлено два екрани на передній панелі і високу центральну консоль. Мультимедійну систему Harmony S та технологію напівавтономного руху розробляє Huawei.

Кросовер оснастять плагін-гібридною установкою Фото: General Motors

Новий Baojun Huajing S буде плагін-гібридом із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 143 к. с. та електромотором, потужність якого тримають у секреті. На вибір запропонують батареї ємністю 31 та 41,9 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 135 і 175 км, відповідно.

Між іншим, нещодавно General Motors показали новий електромобіль за 6500 доларів.

Також Фокус писав про бюджетний аналог Renault Kangoo від General Motors за $11 000.