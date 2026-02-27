Доступний сімейний кросовер від General Motors і Huawei показали на офіційних фото
Оприлюднено офіційні фото Baojun Huajing S. Недорогий трирядний кросовер отримає електрифіковану установку та зможе проїхати 175 км на електротязі.
Новий Baojun Huajing S повинні презентувати у найближчі місяці й він стане новим флагманом марки. Про це повідомляє сайт Autohome.
Недорогий сімейний кросовер Baojun Huajing S — спільна розробка концернів General Motors та SAIC, адже саме вони є співвласниками китайського бренду. Це перша модель у новому фірмовому стилі, який вирізняється більш плавними формами.
Baojun Huajing S має високий капот, а його фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами. Також звертають на себе увагу двоколірне забарвлення і поліровані колісні диски діаметром 21 дюйм. Кросовер буде найбільшою моделлю марки.
Розміри Baojun Huajing S:
- довжина — 5235 мм;
- ширина — 1999 мм;
- висота — 1800 мм;
- колісна база — 3105 мм.
Відомо, що модель дебютує у шестимісному виконанні. Салон Baojun Huajing S розсекретили на шпигунських фото: там встановлено два екрани на передній панелі і високу центральну консоль. Мультимедійну систему Harmony S та технологію напівавтономного руху розробляє Huawei.
Новий Baojun Huajing S буде плагін-гібридом із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 143 к. с. та електромотором, потужність якого тримають у секреті. На вибір запропонують батареї ємністю 31 та 41,9 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 135 і 175 км, відповідно.
Між іншим, нещодавно General Motors показали новий електромобіль за 6500 доларів.
Також Фокус писав про бюджетний аналог Renault Kangoo від General Motors за $11 000.