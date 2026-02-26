Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Економваріант: General Motors показали бюджетний електромобіль за $6500 (фото, відео)

Wuling Mini EV
Wuling Hongguang Mini EV пройшов оновлення | Фото: Wuling

Опубліковано офіційні фото нового Wuling Hongguang Mini EV. Компактний бюджетний електромобіль має запас ходу до 300 км.

Електромобіль Wuling Hongguang Mini EV пройшов плановий фейсліфтинг і навесні надійде в продаж у Китаї за ціною приблизно від 45 тис. юанів ($6500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Wuling Hongguang Mini EV — творіння інженерів General Motors, адже концерн (разом із SAIC) є співвласником китайського бренду. Доступну модель уже поставляють на експорт.

Опитування

Чи варто повернути пільгове розмитнення електромобілів, скасоване з 2026 року?

Опитування відкрите до

Новий Wuling Hongguang Mini EV показали у п'ятидверному виконанні, але в лінійці залишиться і тридверний варіант. Головна зовнішня відмінність оновленої моделі — великі круглі фари та ліхтарі, з'єднані діодними смугами. До того ж, авто дещо зросло в розмірах.

Відео дня
Wuling Hongguang Mini EV
Електрокар дещо підріс у розмірах
Фото: Wuling

Габарити Wuling Hongguang Mini EV:

  • довжина – 3268 мм;
  • ширина – 1520 мм;
  • висота – 1575 мм;
  • колісна база – 2190 мм.
новий Wuling Mini EV
Електромобіль отримав круглі фари
Фото: Wuling

Салон Wuling Mini EV не показали, проте відомо, що електрокар збереже два екрани на передній панелі. Мініатюрне авто є чотиримісним.

Важливо
Економпропозиція: Tata представила молодіжний електрокросовер за $7000 (фото)
Економпропозиція: Tata представила молодіжний електрокросовер за $7000 (фото)

Електромобіль Wuling Mini EV зберіг 42-сильний мотор і здатен розвинути 100 км/год. Модель буде доступна у версіях із запасом ходу 205 і 310 км.

Між іншим, нещодавно Wuling презентував семимісний кросовер за $8500, який доступний у бензиновій, плагін-гібридній та електричній модифікаціях.

Також Фокус розповідав про бюджетну альтернативу Renault Kangoo від General Motors за 11 000 доларів.