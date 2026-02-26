Економваріант: General Motors показали бюджетний електромобіль за $6500 (фото, відео)
Опубліковано офіційні фото нового Wuling Hongguang Mini EV. Компактний бюджетний електромобіль має запас ходу до 300 км.
Електромобіль Wuling Hongguang Mini EV пройшов плановий фейсліфтинг і навесні надійде в продаж у Китаї за ціною приблизно від 45 тис. юанів ($6500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Wuling Hongguang Mini EV — творіння інженерів General Motors, адже концерн (разом із SAIC) є співвласником китайського бренду. Доступну модель уже поставляють на експорт.
Новий Wuling Hongguang Mini EV показали у п'ятидверному виконанні, але в лінійці залишиться і тридверний варіант. Головна зовнішня відмінність оновленої моделі — великі круглі фари та ліхтарі, з'єднані діодними смугами. До того ж, авто дещо зросло в розмірах.
Габарити Wuling Hongguang Mini EV:
- довжина – 3268 мм;
- ширина – 1520 мм;
- висота – 1575 мм;
- колісна база – 2190 мм.
Салон Wuling Mini EV не показали, проте відомо, що електрокар збереже два екрани на передній панелі. Мініатюрне авто є чотиримісним.Важливо
Електромобіль Wuling Mini EV зберіг 42-сильний мотор і здатен розвинути 100 км/год. Модель буде доступна у версіях із запасом ходу 205 і 310 км.
Між іншим, нещодавно Wuling презентував семимісний кросовер за $8500, який доступний у бензиновій, плагін-гібридній та електричній модифікаціях.
Також Фокус розповідав про бюджетну альтернативу Renault Kangoo від General Motors за 11 000 доларів.