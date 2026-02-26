Эконом-вариант: General Motors показали бюджетный электромобиль за $6500 (фото, видео)
Опубликованы официальные фото нового Wuling Hongguang Mini EV. Компактный бюджетный электромобиль имеет запас хода до 300 км.
Электромобиль Wuling Hongguang Mini EV прошел плановый фейслифтинг и весной поступит в продажу в Китае по цене примерно от 45 тыс. юаней ($6500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Wuling Hongguang Mini EV — творение инженеров General Motors, ведь концерн (вместе с SAIC) является совладельцем китайского бренда. Доступная модель уже поставляется на экспорт.
Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года?
Новый Wuling Hongguang Mini EV показали в пятидверном исполнении, но в линейке останется и трехдверный вариант. Главное внешнее отличие обновленной модели — большие круглые фары и фонари, соединенные диодными полосами. К тому же, авто несколько выросло в размерах.
Габариты Wuling Hongguang Mini EV:
- длина — 3268 мм;
- ширина — 1520 мм;
- высота — 1575 мм;
- колесная база — 2190 мм.
Салон Wuling Mini EV не показали, однако известно, что электрокар сохранит два экрана на передней панели. Миниатюрное авто является четырехместным.Важно
Электромобиль Wuling Mini EV сохранил 42-сильный мотор и способен развить 100 км/ч. Модель будет доступна в версиях с запасом хода 205 и 310 км.
Между прочим, недавно Wuling презентовал семиместный кроссовер за $8500, который доступен в бензиновой, плагин-гибридной и электрической модификациях.
Также Фокус рассказывал о бюджетной альтернативе Renault Kangoo от General Motors за 11 000 долларов.