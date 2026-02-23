Эконом-предложение: Tata представила молодежный электрокроссовер за $7000 (фото)

Презентован новый электрокар Tata Punch EV. Доступный кроссовер неплохо оснащен и имеет запас хода до 355 км.

Электромобиль Tata Punch EV прошел модернизацию вслед за бензиновым вариантом модели. Подробности новинки раскрыли на сайте индийского автопроизводителя.

Tata Punch EV получила улучшенные моторы и более крупные батареи Фото: Autocar

Новая Tata Punch EV 2026 отличается измененной передней частью с улучшенной аэродинамикой и диодной полосой между фонарями. Стандартными стали 16-дюймовые литые диски.

Салон Tata Punch EV не претерпел изменений. На передней панели установлены два 10,25-дюймовых экрана и сенсорные кнопки. Электрокроссовер имеет 366-литровый задний и 14-литровый передний багажники. Топовый вариант оснащен люком, вентиляцией сидений, камерами кругового обзора, круиз-контролем, мониторингом "слепых" зон и беспроводной зарядкой для смартфонов.

На передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея Фото: Tata

А вот силовые установки Tata Punch EV улучшили. Электрокар теперь предлагают в версиях на 88 и 129 л. с.: более мощная версия стартует до 100 км/ч за 9 с.

Емкость батарей выросла до 30 и 40 кВт∙ч, запас хода достигает 355 км. Быстрая зарядка (мощностью 50 кВт) на 80% занимает 26 минут.

Бюджетный электрокроссовер неплохо оснащен Фото: Tata

Примечательно, что обновленный электрокроссовер подешевел. Цена Tata Punch EV стартует с 649 000 рупий ($7150) при условии лизинга батареи и от 969 000 рупий ($10 700) — при ее покупке.

Кстати, недавно Tata презентовала доступного конкурента Renault Duster за $13 000.

Также Фокус рассказывал о самом дешевом варианте Tesla Cybertruck.