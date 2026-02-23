Эконом-предложение: Tata представила молодежный электрокроссовер за $7000 (фото)
Презентован новый электрокар Tata Punch EV. Доступный кроссовер неплохо оснащен и имеет запас хода до 355 км.
Электромобиль Tata Punch EV прошел модернизацию вслед за бензиновым вариантом модели. Подробности новинки раскрыли на сайте индийского автопроизводителя.
Новая Tata Punch EV 2026 отличается измененной передней частью с улучшенной аэродинамикой и диодной полосой между фонарями. Стандартными стали 16-дюймовые литые диски.
Салон Tata Punch EV не претерпел изменений. На передней панели установлены два 10,25-дюймовых экрана и сенсорные кнопки. Электрокроссовер имеет 366-литровый задний и 14-литровый передний багажники. Топовый вариант оснащен люком, вентиляцией сидений, камерами кругового обзора, круиз-контролем, мониторингом "слепых" зон и беспроводной зарядкой для смартфонов.
А вот силовые установки Tata Punch EV улучшили. Электрокар теперь предлагают в версиях на 88 и 129 л. с.: более мощная версия стартует до 100 км/ч за 9 с.Важно
Емкость батарей выросла до 30 и 40 кВт∙ч, запас хода достигает 355 км. Быстрая зарядка (мощностью 50 кВт) на 80% занимает 26 минут.
Примечательно, что обновленный электрокроссовер подешевел. Цена Tata Punch EV стартует с 649 000 рупий ($7150) при условии лизинга батареи и от 969 000 рупий ($10 700) — при ее покупке.
Кстати, недавно Tata презентовала доступного конкурента Renault Duster за $13 000.
Также Фокус рассказывал о самом дешевом варианте Tesla Cybertruck.