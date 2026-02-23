Економпропозиція: Tata представила молодіжний електрокросовер за $7000 (фото)

Презентовано новий електрокар Tata Punch EV. Доступний кросовер непогано оснащений і має запас ходу до 355 км.

Електромобіль Tata Punch EV пройшов модернізацію услід за бензиновим варіантом моделі. Подробиці новинки розкрили на сайті індійського автовиробника.

Tata Punch EV отримала покращені мотори і більші батареї Фото: Autocar

Нова Tata Punch EV 2026 вирізняється зміненою передньою частиною з покращеною аеродинамікою та діодною смугою між ліхтарями. Стандартними стали 16-дюймові литі диски.

Салон Tata Punch EV не зазнав змін. На передній панелі встановлені два 10,25-дюймових екрани та сенсорні кнопки. Електрокросовер має 366-літровий задній та 14-літровий передній багажники. Топовий варіант оснащений люком, вентиляцією сидінь, камерами кругового огляду, круїз-контролем, моніторингом "сліпих" зон і бездротовою зарядкою для смартфонів.

На передній панелі встановлено два 10,25-дюймові дисплей Фото: Tata

А от силові установки Tata Punch EV покращили. Електрокар тепер пропонують у версіях на 88 та 129 к. с.: потужніша версія стартує до 100 км/год за 9 с.

Ємність батарей зросла до 30 і 40 кВт∙год, запас ходу сягає 355 км. Швидка зарядка (потужністю 50 кВт)на 80% займає 26 хвилин.

Бюджетний електрокросовер непогано оснащений Фото: Tata

Примітно, що оновлений електрокросовер подешевшав. Ціна Tata Punch EV стартує з 649 000 рупій ($7150) за умови лізингу батареї та від 969 000 рупій ($10 700) — при її купівлі.

До речі, нещодавно Tata презентувала доступного конкурента Renault Duster за $13 000.

Також Фокус розповідав про найдешевший варіант Tesla Cybertruck.