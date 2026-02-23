Економпропозиція: Tata представила молодіжний електрокросовер за $7000 (фото)
Презентовано новий електрокар Tata Punch EV. Доступний кросовер непогано оснащений і має запас ходу до 355 км.
Електромобіль Tata Punch EV пройшов модернізацію услід за бензиновим варіантом моделі. Подробиці новинки розкрили на сайті індійського автовиробника.
Нова Tata Punch EV 2026 вирізняється зміненою передньою частиною з покращеною аеродинамікою та діодною смугою між ліхтарями. Стандартними стали 16-дюймові литі диски.
Салон Tata Punch EV не зазнав змін. На передній панелі встановлені два 10,25-дюймових екрани та сенсорні кнопки. Електрокросовер має 366-літровий задній та 14-літровий передній багажники. Топовий варіант оснащений люком, вентиляцією сидінь, камерами кругового огляду, круїз-контролем, моніторингом "сліпих" зон і бездротовою зарядкою для смартфонів.
А от силові установки Tata Punch EV покращили. Електрокар тепер пропонують у версіях на 88 та 129 к. с.: потужніша версія стартує до 100 км/год за 9 с.Важливо
Ємність батарей зросла до 30 і 40 кВт∙год, запас ходу сягає 355 км. Швидка зарядка (потужністю 50 кВт)на 80% займає 26 хвилин.
Примітно, що оновлений електрокросовер подешевшав. Ціна Tata Punch EV стартує з 649 000 рупій ($7150) за умови лізингу батареї та від 969 000 рупій ($10 700) — при її купівлі.
До речі, нещодавно Tata презентувала доступного конкурента Renault Duster за $13 000.
Також Фокус розповідав про найдешевший варіант Tesla Cybertruck.