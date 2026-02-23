Підтримайте нас RU
Економпропозиція: Tata представила молодіжний електрокросовер за $7000 (фото)

Tata Punch
Tata Punch EV отримав нову передню частину | Фото: Tata

Презентовано новий електрокар Tata Punch EV. Доступний кросовер непогано оснащений і має запас ходу до 355 км.

Електромобіль Tata Punch EV пройшов модернізацію услід за бензиновим варіантом моделі. Подробиці новинки розкрили на сайті індійського автовиробника.

Tata Punch EV
Tata Punch EV отримала покращені мотори і більші батареї
Фото: Autocar

Нова Tata Punch EV 2026 вирізняється зміненою передньою частиною з покращеною аеродинамікою та діодною смугою між ліхтарями. Стандартними стали 16-дюймові литі диски.

Салон Tata Punch EV не зазнав змін. На передній панелі встановлені два 10,25-дюймових екрани та сенсорні кнопки. Електрокросовер має 366-літровий задній та 14-літровий передній багажники. Топовий варіант оснащений люком, вентиляцією сидінь, камерами кругового огляду, круїз-контролем, моніторингом "сліпих" зон і бездротовою зарядкою для смартфонів.

салон Tata Punch EV
На передній панелі встановлено два 10,25-дюймові дисплей
Фото: Tata

А от силові установки Tata Punch EV покращили. Електрокар тепер пропонують у версіях на 88 та 129 к. с.: потужніша версія стартує до 100 км/год за 9 с.

Важливо
Запас ходу 820 км і двері як у Lamborghini: у Києві помітили футуристичний електрокар (фото)
Ємність батарей зросла до 30 і 40 кВт∙год, запас ходу сягає 355 км. Швидка зарядка (потужністю 50 кВт)на 80% займає 26 хвилин.

Бюджетний електрокросовер непогано оснащений
Бюджетний електрокросовер непогано оснащений
Фото: Tata

Примітно, що оновлений електрокросовер подешевшав. Ціна Tata Punch EV стартує з 649 000 рупій ($7150) за умови лізингу батареї та від 969 000 рупій ($10 700) — при її купівлі.

До речі, нещодавно Tata презентувала доступного конкурента Renault Duster за $13 000.

Також Фокус розповідав про найдешевший варіант Tesla Cybertruck.