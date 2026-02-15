Запас ходу 820 км і двері як у Lamborghini: у Києві помітили футуристичний електрокар (фото)

У Києві сфотографували новий Xpeng P7. Китайський електрокар вирізняється оригінальним дизайном та стартує до сотні за 3,7 с.

Електромобіль Xpeng P7 — новітня флагманська модель, яку презентували у серпні 2025 року. Його світлини з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто вирізняється футуристичним дизайном Фото: Topcars UA

Новий Xpeng P7 потрапив до України неофіційно, адже бренд не представлений на нашому ринку. Ціна Xpeng P7 в Китаї стартує з $30 000, а в Україні — приблизно з $38 000.

Двері Xpeng P7 підіймаються догори Фото: Xpeng

Седан Xpeng P7 сягає 5 м завдовжки і вирізняється футуристичним обтічним дизайном із тоненькими діодними фарами та ліхтарями. Крім того, авто має "гільйотинні" двері (як у Lamborghini) та висувне антикрило.

У салоні встановили овальне кермо Фото: Xpeng

У салоні Xpeng P7 2025 встановлено овальне кермо, тонкий віртуальний щиток приладів і великий центральний тачскрін. Базова комплектація включає систему напівавтономного руху, електропривід, підігрів та вентиляцію сидінь.

Китайський електромобіль у 367-сильній задньопривідній та 595-сильній повнопривідній модифікаціях. Розгін до 100 км/год займає від 3,7 до 5,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 230 км/год.

Запас ходу Xpeng P7 сягає 820 км Фото: Topcars UA

На вибір доступні батареї на 74,9 і 92,2 кВт∙год, а запас ходу складає від 702 до 820 км. 800-вольтна архітектура підтримує надшвидку зарядку потужністю 486 кВт: у такому режимі додати 500 км можна лише за 10 хвилин.

