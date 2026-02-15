Запас хода 820 км и двери как у Lamborghini: в Киеве заметили футуристический электрокар (фото)

В Киеве сфотографировали новый Xpeng P7. Китайский электрокар отличается оригинальным дизайном и стартует до сотни за 3,7 с.

Электромобиль Xpeng P7 — новейшая флагманская модель, которую презентовали в августе 2025 года. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто отличается футуристическим дизайном Фото: Topcars UA

Новый Xpeng P7 попал в Украину неофициально, ведь бренд не представлен на нашем рынке. Цена Xpeng P7 в Китае стартует с $30 000, а в Украине — примерно с $38 000.

Дверь Xpeng P7 поднимается вверх Фото: Xpeng

Седан Xpeng P7 достигает 5 м в длину и отличается футуристическим обтекаемым дизайном с тоненькими диодными фарами и фонарями. Кроме того, авто имеет "гильотинные" двери (как у Lamborghini) и выдвижное антикрыло.

В салоне установили овальный руль Фото: Xpeng

В салоне Xpeng P7 2025 установлен овальный руль, тонкий виртуальный щиток приборов и большой центральный тачскрин. Базовая комплектация включает систему полуавтономного движения, электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.

Китайский электромобиль в 367-сильной заднеприводной и 595-сильной полноприводной модификациях. Разгон до 100 км/ч занимает от 3,7 до 5,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч.

Запас хода Xpeng P7 достигает 820 км Фото: Topcars UA

На выбор доступны батареи на 74,9 и 92,2 кВт∙ч, а запас хода составляет от 702 до 820 км. 800-вольтная архитектура поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 486 кВт: в таком режиме добавить 500 км можно всего за 10 минут.

