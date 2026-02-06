В Китае создали электрифицированный клон Range Rover по цене Toyota Prado (фото)
Опубликованы первые официальные фото флагманского Xpeng GX. Большой кроссовер предложат в электрифицированных версиях мощностью до 577 сил.
Новый Xpeng GX презентуют весной и будут продавать по цене примерно от 400 000 юаней ($57 650). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Кроссовер Xpeng GX оказался фактически клоном Range Rover. У него похожий силуэт с высокой оконной линией и наклоненными задними стойками крыши. Декор на кузове также выдержан в стилистике Range Rover. Впрочем, китайский кроссовер значительно крупнее.
Размеры Xpeng GX 2026:
- длина — 5265 мм;
- ширина — 1999 мм;
- высота — 1800 мм;
- колесная база — 3115 мм;
- масса — 2690-2890 кг.
Салон Xpeng GX пока держат в секрете. Известно, что клон Range Rover будет шестиместным, получит мощное программное обеспечение и систему полуавтономного движения.
Кроссовер предложат в электрифицированных модификациях. Электромобиль Xpeng GX будет доступен в заднеприводной 362-сильной и полноприводной 577-сильной модификациях. Запас хода пока не разглашается.
Плагин-гибрид получит 496-сильную установку с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и парой электромоторов. Батарея емкостью 63,3 кВтч позволит преодолеть 320 км в электрическом режиме, а общий запас хода составит 1000 км. Максимальная скорость всех Xpeng GX 2026 будет ограничена на 200 км/ч.
