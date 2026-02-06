В Китае создали электрифицированный клон Range Rover по цене Toyota Prado (фото)

Опубликованы первые официальные фото флагманского Xpeng GX. Большой кроссовер предложат в электрифицированных версиях мощностью до 577 сил.

Новый Xpeng GX презентуют весной и будут продавать по цене примерно от 400 000 юаней ($57 650). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер Xpeng GX оказался фактически клоном Range Rover. У него похожий силуэт с высокой оконной линией и наклоненными задними стойками крыши. Декор на кузове также выдержан в стилистике Range Rover. Впрочем, китайский кроссовер значительно крупнее.

Кроссовер предложат в электрифицированных версиях мощностью до 577 сил Фото: Xpeng

Размеры Xpeng GX 2026:

длина — 5265 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1800 мм;

колесная база — 3115 мм;

масса — 2690-2890 кг.

Салон Xpeng GX пока держат в секрете. Известно, что клон Range Rover будет шестиместным, получит мощное программное обеспечение и систему полуавтономного движения.

Xpeng GX будет стоить от $57 тысяч Фото: Xpeng

Кроссовер предложат в электрифицированных модификациях. Электромобиль Xpeng GX будет доступен в заднеприводной 362-сильной и полноприводной 577-сильной модификациях. Запас хода пока не разглашается.

Плагин-гибрид получит 496-сильную установку с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и парой электромоторов. Батарея емкостью 63,3 кВтч позволит преодолеть 320 км в электрическом режиме, а общий запас хода составит 1000 км. Максимальная скорость всех Xpeng GX 2026 будет ограничена на 200 км/ч.

