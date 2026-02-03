Самый большой электрокроссовер Toyota рассекретили до презентации (фото)

Обнародованы первые официальные фото большого электрокроссовера Toyota. Новая семейная модель будет иметь просторный салон и большую батарею.

Самый большой электромобиль Toyota презентуют 10 февраля, а его продажи стартуют с лета. Об этом сообщает издание Auto Express.

На тизерах видно, что электрический кроссовер Toyota отличается граненым дизайном, а его фонари соединены светодиодной полосой. В салоне установлено три ряда сидений, причем на втором ряду — отдельные кресла с подогревом. Очевидно предложат версии на 7 и 8 мест.

В салоне установлено три ряда сидений Фото: Toyota

Также можно заметить два больших экрана на передней панели. Электрокар Toyota оснащен панорамной крышей и раздельным климат-контролем.

Новый электромобиль Toyota станет "зеленой" альтернативой Highlander и Grand Highlander, то есть его длина достигнет примерно 5 метров. Его конкурентами будут Kia EV9 и Volvo EX90.

Характеристики электрокара пока держатся в секрете. Известно, что его построят на электрической платформе e-TNGA, как и большинство электрических моделей Toyota. Ожидается, что семейный кроссовер получит батарею большой емкости.

