Найбільший електрокросовер Toyota розсекретили до презентації (фото)

Оприлюднено перші офіційні фото великого електрокросовера Toyota. Нова сімейна модель матиме просторий салон і велику батарею.

Найбільший електромобіль Toyota презентують 10 лютого, а його продажі стартують із літа. Про це повідомляє видання Auto Express.

На тизерах видно, що електричний кросовер Toyota вирізняється гранчастим дизайном, а його ліхтарі з'єднані світлодіодною смугою. У салоні встановлено три ряди сидінь, причому на другому ряді — окремі крісла з підігрівом. Очевидно запропонують версії на 7 і 8 місць.

У салоні встановлено три ряди сидінь Фото: Toyota

Також можна помітити два великі екрани на передній панелі. Електрокар Toyota оснащений панорамним дахом та роздільним клімат-контролем.

Новий електромобіль Toyota стане "зеленою" альтернативою Highlander і Grand Highlander, тобто його довжина сягне приблизно 5 метрів. Його конкурентами будуть Kia EV9 та Volvo EX90.

Характеристики електрокара поки тримаються у секреті. Відомо, що його збудують на електричній платформі e-TNGA, як і більшість електричних моделей Toyota. Очікується, що сімейний кросовер отримає батарею великої ємності.

До речі, нещодавно на ринок вийшов сімейний електрокросовер Toyota bZ Woodland.

Також Фокус розповідав про конкурента Tesla Model S від Toyota.