Дорожчий за побратима: найбільший електрокросовер Toyota шокував ціною (фото)

Новий Toyota bZ Woodland виходить на ринок. Сімейний електрокросовер має великий багажник та потужну повнопривідну установку.

Електромобіль Toyota bZ Woodland почали продавати в Північній Америці, а з весни кросовер з'явиться в Європі під назвою bZ4X Touring. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кросовер пропонують у 380-сильній повнопривідній версії Фото: Toyota

Ціна Toyota bZ Woodland в США виявилася доволі високою — від 46 750 доларів. Примітно, що його брат-близнюк Subaru Trailseeker коштує від $41 445.

Важливо

300 сил і 5,8 с до сотні: на європейський ринок виходить найпотужніша Toyota RAV4 (фото)

Варто відзначити, що 4,8-метрові електрокросовери Toyota bZ Woodland та Subaru Trailseeker є ідентичними і відрізняються лише декором. У них просторий салон та великий 600-літровий багажник.

Модель доволі багато оснащена Фото: Toyota

Обидва електрокари оснащені 380-сильною повнопривідною установкою і здатні розігнатися до 100 км/год за 4,4 с. Батарея ємністю 74,7 кВтгод забезпечує запас ходу 418 км за американським циклом ЕРА та 560 км — за європейською методою WLTP.

Відео дня

Базова комплектація Toyota bZ Woodland включає 18-дюймові диски, роздільний клімат-контроль, 14-дюймовий тачскрін, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки, електропривід і підігрів сидінь.

Об'єм багажника становить 600 л Фото: Toyota

Топова версія Premium ($47 400) додає 20-дюймові диски, панорамний дах, акустику JBL, підігрів задніх і вентиляцію передніх крісел.

До речі, невдовзі у продаж надійде доступний аналог Tesla Model S від Toyota із запасом ходу 700 км.

Також Фокус розповідав про молодіжний кросовер Toyota у спортивному стилі за $17 200.