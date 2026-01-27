Дороже собрата: самый большой электрокроссовер Toyota шокировал ценой (фото)

Новый Toyota bZ Woodland выходит на рынок. Семейный электрокроссовер имеет большой багажник и мощную полноприводную установку.

Электромобиль Toyota bZ Woodland начали продавать в Северной Америке, а с весны кроссовер появится в Европе под названием bZ4X Touring. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кроссовер предлагается в 380-сильной полноприводной версии Фото: Toyota

Цена Toyota bZ Woodland в США оказалась довольно высокой — от 46 750 долларов. Примечательно, что его брат-близнец Subaru Trailseeker стоит от $41 445.

Стоит отметить, что 4,8-метровые электрокроссоверы Toyota bZ Woodland и Subaru Trailseeker идентичны и отличаются лишь декором. У них просторный салон и большой 600-литровый багажник.

Модель довольно богато оснащена Фото: Toyota

Оба электрокара оснащены 380-сильной полноприводной установкой и способны разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с. Батарея емкостью 74,7 кВтч обеспечивает запас хода 418 км по американскому циклу ЕРА и 560 км — по европейской методике WLTP.

Базовая комплектация Toyota bZ Woodland включает 18-дюймовые диски, раздельный климат-контроль, 14-дюймовый тачскрин, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности, электропривод и подогрев сидений.

Объем багажника составляет 600 л Фото: Toyota

Топовая версия Premium ($47 400) добавляет 20-дюймовые диски, панорамную крышу, акустику JBL, подогрев задних и вентиляцию передних кресел.

