У Китаї створили електрифікований клон Range Rover за ціною Toyota Prado (фото)
Опубліковано перші офіційні фото флагманського Xpeng GX. Великий кросовер запропонують в електрифікованих версіях потужністю до 577 сил.
Новий Xpeng GX презентують навесні та продаватимуть за ціною приблизно від 400 000 юанів ($57 650). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Кросовер Xpeng GX виявився фактично клоном Range Rover. У нього схожий силует із високою віконною лінією та нахиленими задніми стійками даху. Декор на кузові також витриманий у стилістиці Range Rover. Утім, китайський кросовер значно більший.
Розміри Xpeng GX 2026:
- довжина — 5265 мм;
- ширина — 1999 мм;
- висота — 1800 мм;
- колісна база — 3115 мм;
- маса — 2690-2890 кг.
Салон Xpeng GX поки тримають у секреті. Відомо, що клон Range Rover буде шестимісним, отримає потужне програмне забезпечення та систему напівавтономного руху.
Кросовер запропонують в електрифікованих модифікаціях. Електромобіль Xpeng GX буде доступний у задньопривідній 362-сильній та повнопривідній 577-сильній модифікаціях. Запас ходу наразі не розголошують.
Плагін-гібрид отримає 496-сильну установку із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та парою електромоторів. Батарея ємністю 63,3 кВтгод дозволить подолати 320 км в електричному режимі, а загальний запас ходу складе 1000 км. Максимальна швидкість усіх Xpeng GX 2026 буде обмежена на 200 км/год.
