У Китаї створили електрифікований клон Range Rover за ціною Toyota Prado (фото)

Опубліковано перші офіційні фото флагманського Xpeng GX. Великий кросовер запропонують в електрифікованих версіях потужністю до 577 сил.

Новий Xpeng GX презентують навесні та продаватимуть за ціною приблизно від 400 000 юанів ($57 650). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер Xpeng GX виявився фактично клоном Range Rover. У нього схожий силует із високою віконною лінією та нахиленими задніми стійками даху. Декор на кузові також витриманий у стилістиці Range Rover. Утім, китайський кросовер значно більший.

Кросовер запропонують в електрифікованих версіях потужністю до 577 сил Фото: Xpeng

Розміри Xpeng GX 2026:

довжина — 5265 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1800 мм;

колісна база — 3115 мм;

маса — 2690-2890 кг.



Салон Xpeng GX поки тримають у секреті. Відомо, що клон Range Rover буде шестимісним, отримає потужне програмне забезпечення та систему напівавтономного руху.

Xpeng GX коштуватиме від $57 тисяч Фото: Xpeng

Кросовер запропонують в електрифікованих модифікаціях. Електромобіль Xpeng GX буде доступний у задньопривідній 362-сильній та повнопривідній 577-сильній модифікаціях. Запас ходу наразі не розголошують.

Плагін-гібрид отримає 496-сильну установку із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та парою електромоторів. Батарея ємністю 63,3 кВтгод дозволить подолати 320 км в електричному режимі, а загальний запас ходу складе 1000 км. Максимальна швидкість усіх Xpeng GX 2026 буде обмежена на 200 км/год.

