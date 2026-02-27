Доступный семейный кроссовер от General Motors и Huawei показали на официальных фото

Обнародованы официальные фото Baojun Huajing S. Недорогой трехрядный кроссовер получит электрифицированную установку и сможет проехать 175 км на электротяге.

Новый Baojun Huajing S должны презентовать в ближайшие месяцы и он станет новым флагманом марки. Об этом сообщает сайт Autohome.

Флагманская модель будет недорогой Фото: General Motors

Недорогой семейный кроссовер Baojun Huajing S — совместная разработка концернов General Motors и SAIC, ведь именно они являются совладельцами китайского бренда. Это первая модель в новом фирменном стиле, который отличается более плавными формами.

Baojun Huajing S имеет высокий капот, а его фары и фонари соединены диодными полосами. Также обращают на себя внимание двухцветный окрас и полированные колесные диски диаметром 21 дюйм. Кроссовер будет самой большой моделью марки.

Салон Baojun Huajing S рассекретили на шпионских фото Фото: autohome.com.cn

Размеры Баоцзюнь Хуацзин С:

длина — 5235 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1800 мм;

колесная база — 3105 мм.

Известно, что модель дебютирует в шестиместном исполнении. Салон Baojun Huajing S рассекретили на шпионских фото: там установлены два экрана на передней панели и высокая центральная консоль. Мультимедийную систему Harmony S и технологию полуавтономного движения разрабатывает Huawei.

Кроссовер оснастят плагин-гибридной установкой Фото: General Motors

Новый Baojun Huajing S будет плагин-гибридом с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 143 л. с. и электромотором, мощность которого держат в секрете. На выбор предложат батареи емкостью 31 и 41,9 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 135 и 175 км, соответственно.

