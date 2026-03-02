Дешевле Duster: на рынок вышла самая доступная Toyota RAV4 (фото)

Кроссовер Toyota RAV4 получил доступного брата-близнеца Wildlander. Модель неплохо оснащена и доступна в бензиновых и гибридных версиях.

Новый Toyota Wildlander получил новую базовую версию Air, которая уже продается в Китае по цене от 137 800 юаней ($20 000), то есть он дешевле Duster. Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер предлагают в бензиновом или гибридном исполнении Фото: autohome.com.cn

Wildlander — дешевый упрощенный вариант Toyota RAV4, который выпускается в Китае на совместном предприятии GAC Toyota. Внешне и внутри автомобиль не изменился.

Кроссовер Toyota Wildlander Air удешевили за счет урезания комплектации, хотя даже после этого она довольно неплохая — 15,-6-дюймовый тачскрин, отделка салона экокожей, сменная подсветка на 64 цвета, электропривод кресла водителя, беспроводная зарядка смартфонов, парктроник, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Авто довольно неплохо оснащено Фото: autohome.com.cn

Бензиновый Toyota Wildlander оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 171 л. с. Также доступны гибриды стоимостью от 147 800 юаней ($21 400) — 2,0-литровый 196-сильный и 2,5-литровый 237-сильный. Все версии Wildlander оснащены вариатором, а самый мощный вариант доступен с полным приводом.

