Найдешевший кросовер Toyota за $12 000 схрестили з Land Cruiser (фото, відео)

Доступний кросовер Toyota Probox перетворили на клон класичного Land Cruiser 70. Авто доступне у бензиновій та гібридній версіях.

Незвичний тюнінг Toyota Probox виконало японське ательє Hakobanya. Про проєкт, який назвали 70 BOX, розповів сайт Carscoops.

Цифровий індекс у назві вказує на те, що авто зробили схожим на культовий Toyota Land Cruiser 70. Саме у стилі цієї моделі витримана нова передня частина із круглими фарами, широкою решіткою радіатора та масивним кутастим капотом.

Авто отримало позашляхові шини і багажник на даху

Крім того, замінили бампери, передні крила та ліхтарі. З’явилися захисні пластикові накладки та позашляхові шини. За доплату пропонують додаткову діодну оптику та багажник на даху.

У салоні Toyota Probox покращили оздоблення – використали шкіру, дерево та тканину з оригінальним візерунком. Також встановили мультимедійну систему Alpine із сенсорним дисплеєм.

У салоні покращили оздоблення

Клон Toyota Land Cruiser 70 доступний із 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 109 к. с. або 74-сильною гібридною установкою. Доступні версії із переднім і повним приводом. Тюнінг Toyota Probox від оцінили в 1,5 мільйона єн ($9400), ще 1,92 млн єн ($12 000) коштує саме авто-донор.

