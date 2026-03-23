Самый дешевый кроссовер Toyota за $12 000 скрестили с Land Cruiser (фото, видео)

Доступный кроссовер Toyota Probox превратили в клон классического Land Cruiser 70. Авто доступно в бензиновой и гибридной версиях.

Необычный тюнинг Toyota Probox выполнило японское ателье Hakobanya. О проекте, который назвали 70 BOX, рассказал сайт Carscoops.

Цифровой индекс в названии указывает на то, что авто сделали похожим на культовый Toyota Land Cruiser 70. Именно в стиле этой модели выдержана новая передняя часть с круглыми фарами, широкой решеткой радиатора и массивным угловатым капотом.

Кроме того, заменили бамперы, передние крылья и фонари. Появились защитные пластиковые накладки и внедорожные шины. За доплату предлагают дополнительную диодную оптику и багажник на крыше.

В салоне Toyota Probox улучшили отделку — использовали кожу, дерево и ткань с оригинальным узором. Также установили мультимедийную систему Alpine с сенсорным дисплеем.

Клон Toyota Land Cruiser 70 доступен с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л. с. или 74-сильной гибридной установкой. Доступны версии с передним и полным приводом. Тюнинг Toyota Probox от оценили в 1,5 миллиона иен ($9400), еще 1,92 млн иен ($12 000) стоит само авто-донор.

