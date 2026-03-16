Іспанський Land Rover: в Україні продають рідкісний рамний позашляховик 2000-х (фото)

В Івано-Франківську виставили на продаж Santana PS-10 2004 року. Іспанський позашляховик є раритетом на українських дорогах.

В Україні зареєстровано надзвичайно мало позашляхових Santana. Про маловідому модель розповіли на Auto.ria.

Авто створили на базі Land Rover Фото: auto.ria.com

Santana PS-10 зовні дуже нагадує Land Rover Defender, що й не дивно. Заснована у 1954 році іспанська компанія Santana PS-10 починала з ліцензійного випуску Land Rover.

Важливо

Саме на рамному шасі Land Rover Series III із 2004 по 2011 рік виготовляли позашляховики Santana PS-10 і Annibal, а також їхнього брата-близнюка Iveco Massif. Були створені три- та п’ятидверні версії, а також пікап.

Santana PS-10 оснащений 2,8-літровим турбодизелем Фото: auto.ria.com

Подовжений п'ятидверний Santana PS-10 сягає 4,7 м та розрахований на 9 осіб, оскільки в його багажнику встановлені лави. Позашляховик оснащений 2,8-літровим турбодизелем Iveco на 125 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 145 км/год.

Відео дня

Пробіг авто становить всього 30 тис. км Фото: auto.ria.com

Повний привід Santana PS-10 доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Конкретно це авто має збільшений кліренс, а також позашляхові шини, посилені бампери і лебідку.

У багажнику встановлені додаткові сидіння Фото: auto.ria.com

Ціна Santana PS-10 становить 25 000 доларів. Заявлений пробіг позашляховика — усього 30 тис. км.

До речі, нещодавно компанію Santana відродили після банкрутства і вже представили першу нову модель.

