Испанский Land Rover: в Украине продают редкий рамный внедорожник 2000-х (фото)

В Ивано-Франковске выставили на продажу Santana PS-10 2004 года. Испанский внедорожник является раритетом на украинских дорогах.

В Украине зарегистрировано чрезвычайно мало внедорожных Santana. О малоизвестной модели рассказали на Auto.ria.

Авто создали на базе Land Rover Фото: auto.ria.com

Santana PS-10 внешне очень напоминает Land Rover Defender, что и неудивительно. Основанная в 1954 году испанская компания Santana PS-10 начинала с лицензионного выпуска Land Rover.

Именно на рамном шасси Land Rover Series III с 2004 по 2011 год производились внедорожники Santana PS-10 и Annibal, а также их брат-близнец Iveco Massif. Были созданы трех- и пятидверные версии, а также пикап.

Santana PS-10 оснащен 2,8-литровым турбодизелем Фото: auto.ria.com

Удлиненный пятидверный Santana PS-10 достигает 4,7 м и рассчитан на 9 человек, поскольку в его багажнике установлены скамейки. Внедорожник оснащен 2,8-литровым турбодизелем Iveco на 125 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Пробег авто составляет всего 30 тыс. км Фото: auto.ria.com

Полный привод Santana PS-10 дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Конкретно это авто имеет увеличенный клиренс, а также внедорожные шины, усиленные бамперы и лебедку.

В багажнике установлены дополнительные сиденья Фото: auto.ria.com

Цена Santana PS-10 составляет 25 000 долларов. Заявленный пробег внедорожника — всего 30 тыс. км.

Кстати, недавно компанию Santana возродили после банкротства и уже представили первую новую модель.

