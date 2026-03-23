Prado на минималках: доступный Toyota Land Cruiser FJ выходит на рынок (фото, видео)

Новый Toyota Land Cruiser FJ поступает в продажу. Доступный рамный внедорожник неплохо оснащен и подготовлен к серьезному бездорожью.

Внедорожник Toyota Land Cruiser FJ начали продавать в Таиланде, ведь именно там производят модель. Его экспорт начнется несколько позже. Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.

Цена Toyota Land Cruiser FJ в Таиланде стартует с 1 269 000 бат ($38 000), то есть внедорожник значительно доступнее старшего брата Land Cruiser Prado 250. Две модели выдержаны в похожем рубленном стиле.

Пока что новый Toyota Land Cruiser FJ доступен исключительно с 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 166 л. с. и 6-ступенчатым автоматом, а вот дизель предложат позже. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Первой в продажу поступила бензиновая модификация Фото: Toyota

Базовая комплектация Toyota FJ включает диодную оптику, 18-дюймовые диски, отделку искусственной кожей, цифровой щиток приборов, 12,3-дюймовый тачскрин, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, 7 подушек и набор электронных систем безопасности.

Топовая версия получила датчики света и дождя, камеры кругового обзора, подогрев сидений и руля. За доплату в $974 предлагают внедорожный пакет со шноркелем, дополнительной защитой днища и более крупными брызговиками, а за $1092 доступен багажник на крышу.

Toyota Land Cruiser FJ Meridian Toyota Land Cruiser FJ Nature Explorer Toyota Land Cruiser FJ Legendary Toyota Street Cruiser

К старту продаж модели презентовали оригинальные концепты Toyota Land Cruiser FJ. Meridian подготовили к тяжелому бездорожью, а Nature Explorer получил палатку на крышу. Legendary выполнили в ретростиле, а Toyota Street Cruiser оснастили креплением для перевозки велосипеда.

