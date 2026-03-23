Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Prado на минималках: доступный Toyota Land Cruiser FJ выходит на рынок (фото, видео)

Новый Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ поступает в продажу | Фото: Toyota

Новый Toyota Land Cruiser FJ поступает в продажу. Доступный рамный внедорожник неплохо оснащен и подготовлен к серьезному бездорожью.

Внедорожник Toyota Land Cruiser FJ начали продавать в Таиланде, ведь именно там производят модель. Его экспорт начнется несколько позже. Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.

Цена Toyota Land Cruiser FJ в Таиланде стартует с 1 269 000 бат ($38 000), то есть внедорожник значительно доступнее старшего брата Land Cruiser Prado 250. Две модели выдержаны в похожем рубленном стиле.

Важно
Самый дешевый кроссовер Toyota за $12 000 скрестили с Land Cruiser (фото, видео)
Самый дешевый кроссовер Toyota за $12 000 скрестили с Land Cruiser (фото, видео)

Пока что новый Toyota Land Cruiser FJ доступен исключительно с 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 166 л. с. и 6-ступенчатым автоматом, а вот дизель предложат позже. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Відео дня
Toyota Land Cruiser FJ
Первой в продажу поступила бензиновая модификация
Фото: Toyota

Базовая комплектация Toyota FJ включает диодную оптику, 18-дюймовые диски, отделку искусственной кожей, цифровой щиток приборов, 12,3-дюймовый тачскрин, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, 7 подушек и набор электронных систем безопасности.

Салон Toyota Land Cruiser FJ
Внедорожник стоит от $38 тысяч
Фото: Toyota

Топовая версия получила датчики света и дождя, камеры кругового обзора, подогрев сидений и руля. За доплату в $974 предлагают внедорожный пакет со шноркелем, дополнительной защитой днища и более крупными брызговиками, а за $1092 доступен багажник на крышу.

Toyota Land Cruiser FJ Meridian
Toyota Land Cruiser FJ Meridian
Toyota Land Cruiser FJ Nature Explorer
Toyota Land Cruiser FJ Nature Explorer
Toyota Land Cruiser FJ Legendary
Toyota Land Cruiser FJ Legendary
Toyota Street Cruiser
Toyota Street Cruiser
К старту продаж модели презентовали оригинальные концепты Toyota Land Cruiser FJ. Meridian подготовили к тяжелому бездорожью, а Nature Explorer получил палатку на крышу. Legendary выполнили в ретростиле, а Toyota Street Cruiser оснастили креплением для перевозки велосипеда.

Кстати, недавно на рынок вышла самая доступная версия Toyota RAV4 за $20 000.

Также Фокус рассказывал о редком испанском внедорожнике в Украине.