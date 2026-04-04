Превратили в субмарину: на аукцион выставили знаменитый суперкар Джеймса Бонда (видео)
В Монако на аукционе будут продавать необычное купе Lotus Esprit 1977 года. Его переделали в субмарину специально для Джеймса Бонда.
Подводную лодку Lotus Esprit агента 007 оценили в 200-300 тысяч евро, даже несмотря на то, что она не способна самостоятельно передвигаться. О нем рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.
Особенный суперкар Lotus Esprit стал героем фильма "Шпион, который меня любил" 1977 года. По сюжету авто Джеймса Бонда трансформировалось в подводную лодку "Мокрая Нелли" с торпедами и ракетами.
Для съемок изготовили два полноценных авто и еще семь макетов. Этот Lotus Esprit является именно макетом без двигателя или колес, поэтому не способен самостоятельно передвигаться. Между прочим, аналогичная подводная лодка Lotus есть в коллекции Илона Маска.
Субмарина Lotus Esprit изготовлена из стеклопластика и пустая внутри. Она имеет бутафорские рули, гребные винты, торпедный аппарат и перископ.
Конкретно это авто Джеймса Бонда до 2007 года хранилось в частных коллекциях в Италии, а затем его выкупил нынешний владелец, перевез в Финляндию и выставил в парке развлечений. В 2025 году подводная лодка Lotus Esprit Джеймса Бонда прошла реставрацию.
